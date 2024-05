Policija okončala propalestinski prosvjed na amsterdamskom sveučilištu

Tehnološko sveučilište u Eindhovenu potvrdilo je da su "deseci studenata mirno prosvjedovali vani pored 10 do 15 šatora".

Izraelska vojska je u zračnim i kopnenim napadima ubila najmanje 35.000 Palestinaca, prema podacima palestinskog ministarstva zdravstva.

Unatoč međunarodnoj osudi ofenzive, Izrael ne odustaje od napada u Pojasu Gaze.

U Rafahu se sklonilo 1.4 milijuna Palestinaca, od kojih su mnogi raseljeni iz drugih dijelova Gaze odakle su pobjegli od borbi i izraelskog bombardiranja, usred teške nestašice hrane i vode.

Međunarodna javnost, uključujući i saveznike Izraela, žestoko kritizira izraelsku ofenzivu na grad, ali izraelsko vodstvo je smatra nužnom da postigne ratni cilj kompletne eliminacije Hamasa.

Čelnik UN-a Antonio Guterres rekao je u petak da je Gaza suočena s rizikom "epske humanitarne katastrofe" ako Izrael pokrene sveobuhvatnu kopnenu operaciju u Rafahu.

Čelnik EU-a Charles Michel napisao je na društvenim mrežama da je civilima iz Rafaha naređeno da odu u "nesigurne zone", osudivši to kao "neprihvatljivo".

Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je u subotu da bi kopneni napad na grad Rafah na jugu Gaze bio neodgovoran i da bi doveo do ogromnog gubitka civilnih života. "Smatramo da bi ofenziva na Rafah bila neodgovorna. Upozoravamo protiv toga", rekao je Scholz. "Ne vjerujemo da postoji bilo kakav pristup koji naposljetku ne bi doveo do nevjerojatnog gubitka života nevinih civila", rekao je Scholz, dodavši da je to prenio izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Liječnici bez granica (MSF) rekli su da izraelske operacije u gradu "onemogućuju pružanje medicinske pomoći koja spašava živote".

Hamas kaže da izraelska "kontinuirana kontrola" i zatvaranje prijelaza Rafah pogoršavaju "humanitarnu katastrofu" u Gazi.