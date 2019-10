Policija ima važno upozorenje usuret utakmice Hrvatske i Mađarske na Poljudu, evo svih detalja

U Splitu, na stadionu Poljud 10.listopada 2019.godine s početkom u 20:45 sati, održati će se kvalifikacijska međunarodna nogometna utakmica za EURO 2020 između nogometnih reprezentacija Hrvatske i Mađarske, a ususret utakmici imaju važno upozorenje

Na dan održavanja javnog okupljanja 10.listopada od 07:45 sati u ulici Put Lore biti će uspostavljeni blokadni punktovi, te će od rotora do TC Lidl u biti cijelosti onemogućen promet. Blokada prometa biti će uspostavljena sve do završetka osiguranja.

Građane obavještavaju da će 09.listopada od 16 sati, pa do završetka osiguranja javnog okupljanja uspostaviti blokada prometa na šetnici oko stadiona.

Od 16.30 sati će se uspostaviti blokada prometa u ulici Zrinsko-frankopanskoj – od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te u ulici Put Supavla – od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara i javnog prijevoza). Još jednom upozoravamo vozače da svoja vozila ne ostavljaju na mjestima gdje je zabranjeno zaustavljanje i pakiranje.

Prometni redari, će zajedno s policijskim službenicima, na dan održavanja javnog okupljanja, sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko- frankopanska, Hrvatske mornarice, VII Kaštela i Put Supavla, te će vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje biti premještena. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta.

Obzirom da je u poslijepodnevnim satima na gradskim prometnicama inače pojačan intenzitet prometa i dolazi do gužvi, a na dan odigravanja utakmice očekujemo i dodatne gužve u prometu, savjetuju svim građanima koji planiraju doći na utakmicu, da na vrijeme krenu prema stadionu, te da ukoliko su u mogućnosti koriste javni prijevoz, kako bi izbjegli stvaranje većih gužvi i zastoja u prometu. Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona, pa savjetujemo da ukoliko na javno okupljanje dolaze osobnim vozilom, isto parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada, te pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona Sve sudionike u prometu mole za dodatno strpljene i oprez ukoliko dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ukoliko bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području Grada Splita.