Davor Šuker oduševljen odlukom Uefe: To je sjajno, svim srcem sam se zalagao za takvu ideju

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker sudjelovao je ovoga tjedna na sjednici Izvršnog odbora Uefe u Ljubljani, na kojoj je doneseno nekoliko važnih odluka

Najvažnija odluka za hrvatski nogomet je promjena formata Uefine Lige nacija prema kojoj će u drugom izdanju ovog natjecanja, na jesen 2020. godine, Lige A, B i C činiti po 16 momčadi. To znači da je hrvatska reprezentacija ostala u elitnom razredu, Ligi A.

'To je sjajna odluka za HNS i našu reprezentaciju jer ćemo ponovno igrati protiv najboljih reprezentacija u Europi, gdje Hrvatska svojom kvalitetom i pripada. Nogometno i marketinški, to je ogroman plus za Hrvatsku i naravno da sam svim srcem podržavao i zalagao se za takvu ideju', izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker, a prenosi službena stranica Saveza.