Polašek o indijskom soju i kolektivnom imunitetu: Planiram svoju djecu cijepiti čim to bude moguće

'Ako se nastavimo cijepiti ovakvim tempom, možemo očekivati jako dobre pokazatelje. Smijemo se nadati puno boljoj situaciji sljedeće jeseni, nego što smo imali prošle godine', rekao je profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu i član Vladina Znanstvenog savjeta Ozren Polašek za HTV

'Ja bih bio sretniji da sve mjere smanjimo i da sve mjere uklonimo, a to možemo cijepljenjem. Cijepimo se da sljedeće jeseni i zime u vijestima slušamo i o nekim drugim stvarima', rekao je.

Ovaj mjesec američki regulatori proširili su odobrenje cjepiva Pfizera na djecu od 12 do 15 godina, ali prijavljeni su i slučajevi upale srčanog mišića, koliko je to opasno i kako će utjecati na daljnje cijepljenje tinejdžera?

'To nije potpuno bezopasna situacija. Moramo znati da bilo koji alat u medicini koji koristimo nosi sa sobom rizik nekakvih nuspojava. Očekujemo podatke o učestalosti takvih pojava. Smatramo da je to zanimljiv put jer tako kontroliramo širenje zaraze i smanjujemo rizik za oštećenja organskih sustava koja se mogu dogoditi prilikom zaražavanja. Planiram svoju djecu cijepiti čim to bude moguće', istaknuo je.