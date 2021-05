Epidemiolog Kolarić otkrio koje bi se mjere mogle popustiti od 1. lipnja i kada ćemo moći skinuti maske

Epidemiolog i član Vladina Znanstvenog savjeta Branko Kolarić gostovao je u RTL-u Danas. Izrazio je nadu i vjerovanje da će tzv. Covid putovnice biti spremne do 1. srpnja, a prethodno treba riješiti tehničke detalje poput unosa i razmjene podataka među državama članicama EU-a

Upitan hoćemo li možda u budućnosti s Covid putovnicama u restoran, u kazalište, na koncert, odgovorio je kako je moguće da ćemo na masovna okupljanja tipa koncerata i stadiona, a možda i neka druga, pogotovo najesen, ići s tom iskaznicom. 'To je, u stvari, iskaznica da smo imuni i da se ne možemo trenutno zaraziti', istaknuo je Kolarić.

Najzahtjevnije će, napomenuo je Kolarić u RTL-u Danas, biti povezati podatke u vezi testiranja na koronavirus jer su to podaci koji su najsvježiji i vrijede 48 sati, dok će nešto jednostavnije biti s podacima o cijepljenju i preboljenju, koji vrijede šest mjeseci.

'PCR testiranje košta 500 kuna. Testovi nikada nisu besplatni, plaća ih zdravstveno osiguranje. A trebaju li biti besplatni za sve je pitanje. Imamo na raspolaganju cjepivo koje košta 30-ak do 150 ili 200 kuna, a PCR košta 500 kuna. Neke države su omogućile besplatno testiranje brzim testovima, kućna upotreba, to bi se moglo uvesti. Ali mislim da PCR testiranje besplatno za sve neće biti', rekao je Kolarić.

Kaže da ćemo prestati pričati o koroni kad se dovoljan broj ljudi cijepi.



'Treba se cijepiti i to će nas riješiti ove epidemije', napomenuo je. Upitan je li to onih 55 posto, koje ciljamo za kraj lipnja, ili više od ttoga, odgovorio je 'što više to bolje'.



'SAD je krenuo u skidanje maski, odnosno preporuke da se maske više ne moraju nositi, kod onih koji su cijepljeni. Ali oni imaju cijepljenih sa dvije doze 30-40 posto, mi imamo 10 posto. Znači trebamo se strpiti još neko vrijeme dok se ne cijepi dovoljan broj ljudi', dodao je.

Na pitanje kada će Hrvati skinuti maske, odgovorio je: 'Kad se cijepimo u dovoljnom broju.' On se nada da će to biti u ljeto. A je li 55 posto procijepljenih dovoljno za skidanje maske?

'Prvom dozom da, a drugom dozom barem 30 posto cijepljenih da imamo', odgovorio je Kolarić.