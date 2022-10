'Pokretanje Krimske platforme bila je dodatna motivacija Rusiji za napad na Ukrajinu'

Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević analizirao je u održavanje summita Krimske platforme u Hrvatskoj. O nesudjelovanju predsjednika Republike Hrvatske kazao je da to govori o žalosnom stanju vlasti u Hrvatskoj

“Ne znam kako to da predsjednik ne zna je li pozvan ili nije, ali i sama ta činjenica govori mnogo. Mnogim svojim izjavama je iritirao premijera i ljude u izvršnoj vlasti, ali neovisno o tome – on je predsjednik države i ima stanovite Ustavom definirane ovlasti. Drugi dužnosnici moraju s njim razgovarati o onome što je izričito njegova Ustavna nadležnost. On predstavlja RH pa ju može predstavljati i na skupu kakav je Krimska platforma. Njegova stajališta se razlikuju od premijera i to je pitanje koje bi oni općenito trebali razjasniti prije svojih javnih nastupa”, rekao je Kovačević za N1 dodajući da je sasvim sigurno Milanovićev izostanak zamijećen i među stranim delegatima.