[VIDEO] Plenković o Milanoviću i obuci Ukrajinaca: 'Nepismeni jataci. Ajde, ekipa, blokirajte pa da vidimo'

Premijer Andrej Plenković boravi u Bruxellesu na sastanku Europskog vijeća. Uoči početka Plenković je govorio o cijenama struje, plina, Orbanu i Ukrajini, a osvrnuo se i na stav predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da neće dopustiti obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj

"Jutro sam posvetio nekoliko povjerenika i predsjednici Europske komisije. Postoji nekoliko tema koje su u fokusu hrvatske vlade. Prvo je da osiguramo sve što je potrebno u sljedećih nekoliko tjedana da se donese konačna odluka o hrvatskom članstvu u Schengenskom prostoru", rekao je, prenosi RTL, premijer Andrej Plenković prilikom obraćanja medijima iz Bruxellesa. "Zahvaljujemo na potpori i komisiji i parlamentu, grupama koje podržavaju naše članstvo i siguran sam da će to zajedno s Eurom biti ostvarenje dva strateška cilja i velika ostavština naše vlade nakon 6 godina mandata", rekao je pa dodao da Hrvatska snažno podupire Ukrajinu.

"I danas smo se uključili u proces gdje je Ukrajina tužila za genocid. Nastavljamo davati podršku onako kako smo to činili od početka i to godinama, ne samo nakon 24. veljače", rekao je premijer. Što se tiče energetike, Plenković je rekao da je cilj svih da se pronađe model koji bi stabilizirao cijene plina, okvirni plafon koji bi omogućio da plin bude priuštiv građanima i gospodarstvu. To je ono što je dobro da je EK poslušala apele niza država članica koji smo na to vrlo jasno ukazali. Kazao je i da će se morati postići dogovor jer nisu svi usuglašeni pristupu, ali i da smatra da se približavaju kompromisu.

Osvrnuo se i na cijene struje. "Mi uvozimo i struju i plin. I naftu i plin i dio struje da bi imali sve potrebe. Nismo u potpunosti energetski neovisni i autonomni. Rast cijene plina utječe i na rast cijene struje i zato će ovaj model sadržavati sve aspekte, taj mehanizam kako limitirati cijenu plus korištenje svih financijskih instrumenata plus uzimanje u obzir specifičnosti svake zemlje i plus tranzicija prema zelenoj energiji", kazao je Plenković. Dotaknuo se i mađarskog premijera Viktora Orbana koji se protivi sankcijama Rusiji. "Ne znam nikog drugog tko to govori. Mi smo usvojili osam paketa sankcija zato što je riječ o brutalnoj agresiji, kršenju međunarodnog prava, ubijanju ljudi, oduzimanju teritorija, lažnim referendumima, to su sve razlozi za režim sankcija kakav postoji. Potičemo sve da primjenjuju sankcije. Ono što radimo, radimo na alternativnim mrežama osiguranja i opskrbe i energetske sigurnosti", kazao je Plenković.

O Milanoviću Novinari su ga i upitali što misli o stavu predsjednika Zorana Milanovića da se ukrajinski vojnici ne trebaju obučavati u Hrvatskoj. "Zgrožen sam, netko tko ima proruske stavove cijelih godinu dana, još uvijek nismo shvatili zašto. Možeš biti ili Putinova korisna budala ili imati neki razlog da to radiš. Nešto od toga je. Naravno, on okreće pilu naopako, optužuje mene da sam Agrokor dao Rusima. Ne. Ruske banke su u Agrokoru zato što je bivši vlasnik otišao u Rusiju i uzimao kredite. One su dug pretvorile u vlasnički udio. Te gluposti, budalaštine i laži može pričati ne znam kome, nekome tko ništa ne zna i ništa ne prati. Indikativno, kako je niz parlamentarnih stranaka slijedio tu tupu politiku kojom govori, a oni su apsolutno nepismeni u vanjskopolitičkom smislu, tu nema nikakve dileme, sramote nas. Ljudi to čitaju, prate, pitaju se kakvu vi to ekipu imate tamo. Imaju li elementarnih znanja o međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima. To su isti oni koji su oklijevali da se usvoji rezolucija o Ukrajini. U čemu je problem s obukom? Ne znači to niti dovoditi rat u Hrvatsku, niti uvlačiti Hrvatsku u rat nego uvoditi konzistentnu potporu žrtvi. Ako Hrvatska ima dileme, pitam se s s kim mi to imamo posla", kazao je Plenković.