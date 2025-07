Pojačan promet, kolone i nesreće: Pogledajte gdje je sve gužva na autocestama

Slična je situacija i na drugim važnim prometnicama. Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kolona na naplatnoj postaji Trakošćan, prema Zagrebu, iznosi oko jedan kilometar. Na A3 Bregana – Lipovac promet je pojačan na zagrebačkoj obilaznici, osobito između čvorova Zagreb zapad i Buzin u smjeru Lipovca. Između čvorova Buzin i Lučko, u smjeru Bregane, dogodila se prometna nesreća pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Ni jadranske prometnice nisu pošteđene gužvi. Na autocesti A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva usporen je promet na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom ipsilonu povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, a kolone su duge oko tri kilometra. Pred tunelom Učka, u smjeru Rijeke, vozi se usporeno u koloni dugoj oko jedan kilometar, a zastoji su i između tunela i čvora Učka u oba smjera.

Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. Prema kopnu se vozi u koloni i uz povremene zastoje od Njivica do rotora Šmrika, dok se prema otoku čeka od rotora Šmrika do Omišlja. Gustoća prometa znatno je povećana i na dijelovima Jadranske magistrale – posebice na prilazima Splitu iz smjera Solina, između Podstrane i Stobreča, te na potezima oko Omiša i Makarske.

Zbog redovitog održavanja, večeras od 22 sata do sutra u 5 sati bit će zatvorena državna cesta DC553 (omiška obilaznica), na dionici Naklice – Omiš.U Istri i priobalju na snazi je i zabrana prometa za teretna vozila mase veće od 7,5 tona, osim na autocestama i državnoj cesti DC1. Zabrana vrijedi u subotu od 4 do 14 sati te u nedjelju od 12 do 23 sata.