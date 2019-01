Pogledajte kakvo vrijeme nas očekuje za vikend

Subota će na Jadranu biti pretežno sunčana, dok se na kopnu očekuje promjenljiva naoblaka, ujutro ponegdje s vrlo malo snijega. Duljih sunčanih razdoblja bit će u gorju te na zapadu, osobito poslijepodne. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 3 do 6 stupnja Celzija na kopnu te od 7 do 10 na obali i otocima

Očekuje se slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a duž obale povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni, javlja Državni hidrometeorološki zavod. U istočnoj Hrvatskoj vrijeme će biti promjenljivo oblačno, u noći i ujutro uz mogućnost za vrlo malo snijega. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -3 do -5, a najviša dnevna od 2 do 4. U središnjoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, u prvom dijelu dana uz promjenljivu naoblaku. U noći i ujutro ponegdje je moguće i vrlo malo snijega. Vjetar će biti većinom slab, tek rijetko umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se od -6 do -4, a najviša dnevna od 4 do 6.

Djelomice sunčano bit će i u Gorskom kotaru i Lici, uu uglavnom slab vjetar. Jutro će biti hladno, uz najnižu temperaturu zraka od -10 do -6, a najvišu dnevnu oko 3 stupnja Celzija. Sjeverni Jadran očekuje pretežno sunčana subota, u prvom dijelu dana uz promjenljivu naoblaku. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a najniža jutarnja temperatura zraka od -2 duž obale do 4 na otocima. U unutrašnjosti Istre temperatura će biti -4. Najviša dnevna kretat će se od 6 do 9.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, duž obale ponegdje se očekuje i bura. Jutro će biti hladno, uz najnižu jutarnju temperaturu zraka od -2 do 3. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 7 do 10.