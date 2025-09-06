Pogledajte kako će izgledati novi Dom zdravlja i knjižnica na Vrbanima

Uz ambulantu, predviđeni su i društveni dom te gradska knjižnica, čime će se stanovnicima Vrbana osigurati ne samo prijeko potrebne zdravstvene usluge, već i kulturni i društveni sadržaji. U podzemnoj etaži planirana je zajednička garaža s 84 mjesta te sklonište od 500 m2. Ukupna bruto površina cijelog objekta procijenjena je na oko 3.500 m2. Projektom je predviđeno i da se zgrada projektira kao zgrada gotovo nulte energije.

Nakon što je u travnju Grad Zagreb, u suradnji s Društvom arhitekata Zagreba (DAZ), raspisao javni natječaj, ovaj tjedan odabrano je idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje novog Doma zdravlja Vrbani. Novi Dom zdravlja pružat će zdravstvene usluge stanovnicima naselja u kojem živi oko 11.000 stanovnika.

U sklopu objekta planirana je ambulanta sa širokim spektrom zdravstvenih sadržaja: dvije ordinacije opće medicine, ordinacija za zdravstvenu zaštitu predškolske djece, ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena, dvije specijalističke ordinacije, patronažna služba, ordinacija palijativne skrbi, dvije ordinacije dentalne medicine te ordinacija medicine rada, objavio je Grad Zagreb.

„Izgradnjom novog Doma zdravlja na Vrbanima želimo značajno unaprijediti zdravstvenu skrb za stanovnike ovog dijela grada, a istovremeno otvaranjem nove gradske knjižnice i društvenog doma podići ukupnu kvalitetu života i razvoj cijele četvrti“, izjavio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Lokacija budućeg kompleksa smještena je na sjeveroistoku naselja, u ulici Kutnjački put, uz Horvaćansku cestu. Cilj natječaja bio je dobiti kvalitetno oblikovno, funkcionalno i ekonomično rješenje koje će podići standard naselja, nadopuniti postojeće sadržaje i stvoriti skladan odnos s već izgrađenim objektima. Autori odabranog rada dolaze iz Studija NFO.

Okvirna procijenjena vrijednost izgradnje od 10.7 milijuna eura planira se u proračunu Grada Zagreba, a očekivani početak radova je u prvoj polovici 2027. godine.

Više vizualizacija idejnog rješenja novog Doma zdravlja, društvenog doma i knjižnice na Vrbanima, koje potpisuje Studio NFO, dostupno je ovdje.