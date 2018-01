Pogledajte gdje će se graditi šest novih splitskih garaža

Jedan od gorućih komunalnih problema Splita, dramatičan nedostatak parkirališnih mjesta na području cijelog grada, u ovoj godini započet će se ozbiljno rješavati: Komunalna tvrtka Split parking započinje s gradnjom šest javnih garaža ukupnog kapaciteta 1200 mjesta, što će uz garaže koje upravo gradi ili priprema sam Grad Split (oko 600 mjesta) smanjiti pritisak u najopterećenijim gradskim četvrtima

Šest novih garaža mahom će se graditi na postojećim parkiralištima uz velike stambene blokove, u četvrtima Bol , Gripe , Split 3 , Trstenik i Mertojak , uz objašnjenje da one 'neće nužno biti komercijalno isplative' - nego će prije svega olakšati život tamošnjim stanovnicima. Po svemu sudeći, ovdje će se primijeniti postojeći splitski model po kojemu stanari okolnih zgrada mogu rezervirati mjesto uz mjesečnu zakupninu od 290 kuna .

Splitsko Gradsko vijeće ovu tvrtku nedavno je ovlastilo da priprema gradnju novih garaža na ovih šest lokacija, a idućih mjeseci za svaku od njih trebalo bi joj prepustiti i pravo građenja. Po Bartulićevim riječima, radi se samo o početku: Split parking posjeduje davnu studiju Građevinskog fakulteta po kojoj se isti objekti mogu izgraditi na čak osamdesetak lokacija diljem grada i nakon detaljne provjere vlasničkih odnosa one će se svrstati u kategorije ovisno o mogućnosti za realizaciju.

'Na ovim lokacijama se relativno lako rješavaju imovinsko-pravni odnosi i upravo traje uknjižba, nakon čega slijedi prikupljanje ponuda za projektiranje i gradnju. Nastojat ćemo da one ne budu obični betonski ili čelični kubusi, nego da i izgledaju prihvatljivo', kaže za tportal direktor Split parkinga Marko Bartulić.

'U ovogodišnje investicije krećemo vlastitim sredstvima, iz dobiti koja nam se na godišnjoj razini kreće oko 11 milijuna kuna, te kreditnim zaduženjem, moguće i kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj jer se radi o izuzetno bitnoj komunalnoj infrastrukturi. U bližoj budućnosti očekujemo da će se uključiti Grad Split, a moguće i investitori poput mirovinskih fondova', objašnjava direktor Split parkinga.

Ipak, ovim potezima neće biti riješen problem nedostatka parkirališnih mjesta u strogom centru Splita, u kojem nema dovoljno prostora, a za to nema ni novca jer su podzemne garaže u prosjeku pet do šest puta skuplje od nadzemnih. Do ovog ljeta barem na jednoj lokaciji kao pilot-projekt postavit će se tzv. roto-garaže, jednostavni montažni moduli koji na dva postojeća omogućuju parkiranje dvanaest automobila.