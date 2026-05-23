novčana sredstva

Veliki zaokret u odnosima Mađarske i Bruxellesa: Uskoro dogovor o europskom novcu?

I.J./Hina

23.05.2026 u 22:34

Peter Magyar
Izvor: EPA / Autor: Lukasz Gagulski
Mađarski premijer Peter Magyar rekao je u subotu da pregovori o obustavljenim sredstvima Europske unije "napreduju dobro" te da planira potpisati sporazum u Bruxellesu u četvrtak o puštanju sredstava.

Magyar je rekao TV kanalu RTL da je razgovarao te da je već nekoliko puta u proteklo vrijeme razmijenio pisma s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o toj temi.

Mađarskoj su potrebna sredstva kako bi stabilizirala državne financije. Magyar je naslijedio ogroman deficit u proračunu i gospodarstvo koje je jedva izišlo iz recesije u prvom tromjesečju nakon godina stagnacije.

Magyar je rekao da planira objaviti detalje sporazuma o EU fondovima u četvrtak.

Također se sastao s glavnim tajnikom NATO saveza Markom Rutteom te belgijskim premijerom Bartom De Weverom tijekom istog putovanja u Bruxelles.

Magyar je rekao da mađarska vlada očekuje rast BDP-a u 2026. godini za oko dva posto ili nešto malo više.

