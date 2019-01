Pogibija osječkog pirotehničara otvorila bolno pitanje: Koliko zarađuju u Hrvatskoj, a koliko vani?

Sumnja u službenu verziju nesreće u Jemenu

Pirotehničar Goran Vekić u Jemenu je poginuo s još četvoricom kolega, jednim iz BiH, jednim s Kosova i dvojicom iz Južnoafričke Republike.

Eksplozija se dogodila dok su se u vozilu prevozile kopnene mine i druge eksplozivne naprave koje je trebalo uništiti.

O ovoj je nesreći otvorena istraga. 'Znao sam Vekića. On dugo godina radi kao pirotehničar. Službena verzija je da je do eksplozije došlo u transportu, ali ja sumnjam u to. Mine se ne prevoze s upaljačem', poručuje.