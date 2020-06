Podnesene 32 prijave za širenje lažnih vijesti o koronavirusu u Hrvatskoj

Policija je do kraja svibnja podnijela 32 optužna prijedloga općinskim sudovima zbog počinjenja prekršaja izmišljanja ili širenja lažnih vijesti vezanih uz koronavirus

Kako Hrvatska nema kazneno djelo širenja lažnih vijesti policija se morala držati Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, starog zakona još iz vremena bivše Jugoslavije, čija prva verzija datira još iz 1977. godine koji dosad nije doživio značajnije promjene, osim izmjena s početka devedesetih godina kad su novčane kazne određene u njemačkim markama i to dosad nije izmijenjeno iako je marku prije 18 godina zamijenio euro.



Prema tom zakonu propisano je da će se onaj 'tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana kaznit za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana'. Dakle, 32 građana koji su širili lažne vijesti o koronavirusu i po mišljenju policije tako uznemirili javnost mogli bi platiti kaznu do najviše osamstotinjak kuna ili provesti u zatvoru do mjesec dana.