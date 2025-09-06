FOTO Pogledajte kako je bilo na prosvjedu organizatora festivala u Benkovcu

U Benkovcu je održan mirni prosvjed organizatora zabranjenog festivala 'Nosi se'. Prosvjednici su 'izveli' performans u tišini uz tonski zapis propovijedi mons. Mate Uzinića, a osiguravala ih je policija
Prosvjednici su kamen po kamen stavljali na hrpicu ispod hrvatske zastave postavljene na pozornicu ispred Doma kulture u Benkovcu. Okupljeni su slušali tonski zapis propovijed monsinjora Mate Uzinića održane 15. kolovoza.
'Čuo sam da se ovo opet naziva političkom provokacijom. Dakle, ovo nije politička provokacija. Ovo je društveno-umjetnički aktivizam ili angažman. Mi se ne bavimo politikom, politika se bavi nama. Mi jesmo politični, ali nismo u strankama', rekao je jedan od organizatora festivala 'Nosi se' Juraj Aras za HRT uoči prosvjeda.
'Sve što na institucionalnoj razini postoji, mi smo dužni provoditi unutar Republike Hrvatske za dobrobit ovog društva. Mi ćemo večeras provesti tu akciju kao nešto što zapravo imamo pravo provesti i ne samo da imamo pravo, nego imamo i odgovornost provesti', dodao je.
Branitelji im poručili da nisu dobrodošli
'Žao mi je da nismo dobro došli, ali ne govorimo mi samo njima. Govorimo svakome tko želi čuti to što mi govorimo i tko ima sluha. Premijer je poručio da ignorirate ako vam se ne sviđa. Danas je lijep dan, odličan za branje grožđa ili boćarski turnir, pa kako tko voli, svatko po guštu. Mi ćemo slagati kamenčiće, a neki balote nek' rolaju', poručio je Aras uoči mirnog prosvjeda.