FOTO Pogledajte kako je bilo na prosvjedu organizatora festivala u Benkovcu

Prosvjednici su kamen po kamen stavljali na hrpicu ispod hrvatske zastave postavljene na pozornicu ispred Doma kulture u Benkovcu. Okupljeni su slušali tonski zapis propovijed monsinjora Mate Uzinića održane 15. kolovoza.

'Čuo sam da se ovo opet naziva političkom provokacijom. Dakle, ovo nije politička provokacija. Ovo je društveno-umjetnički aktivizam ili angažman. Mi se ne bavimo politikom, politika se bavi nama. Mi jesmo politični, ali nismo u strankama', rekao je jedan od organizatora festivala 'Nosi se' Juraj Aras za HRT uoči prosvjeda.