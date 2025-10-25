bez suđenja

Odana počast žrtvama partizanske likvidacije na Daksi

V. B./Hina

25.10.2025 u 16:51

Žrtve s Dakse
Žrtve s Dakse Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Na otočiću Daksa kod Dubrovnika u subotu su kod Spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na 53 hrvatske žrtve koje su na tom mjestu pogubili jugoslavenski partizani u listopadu 1944. godine

Počast su odala izaslanstva Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, susjednih općina, predstavnici Udruge Daksa 1944./45. i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, franjevci iz Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku te članovi obitelji stradalih žrtava.

Molitvu je predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović, koji je istaknuo važnost čuvanja sjećanja na sve nevine žrtve i njegovanje kulture mira i praštanja. U sklopu obilježavanja otvorena je i Spomen soba.

vezane vijesti

Pokolj na Daksi, označava zločin kojeg su počinili jugoslavenski partizani u listopadu 1944. tijekom Drugog svjetskog rata na otočiću Daksi.

Nakon ulaska partizanskih postrojba u Dubrovnik, na otočiću Daksi likvidirali su 53 istaknuta dubrovačka građanina, civila Hrvata, bez ikakvog suđenja. Ekshumacijom i DNK analizom utvrđen je identitet nekih osoba, a također je utvrđen i pravi broj žrtava jer se do ekshumacije sigurno znalo za 35 žrtava. U lipnju 2010. godine žrtve s Dakse dostojno su pokopane. Među ubijenima 25. listopada 1944. bio je i poznati svećenik Petar Perica (1881.-1944.), padre Perica, kako su ga zvali Dubrovčani, autor pjesama  „Zdravo Djevo Kraljice Hrvata“ i „Do nebesa nek' se ori“.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
regionalni čelnik

regionalni čelnik

U Valenciji 50 tisuća ljudi na ulicama tražilo zatvor za Manzona
un rezolucija

un rezolucija

Rubio: SAD priprema međunarodne snage za Pojas Gaze
ne Gundremmingen

ne Gundremmingen

Srušeni su tornjevi jedne od najvećih nuklearki u Njemačkoj. Evo što će biti na njenom mjestu

najpopularnije

Još vijesti