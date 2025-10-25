Odana počast žrtvama partizanske likvidacije na Daksi

Počast su odala izaslanstva Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije, susjednih općina, predstavnici Udruge Daksa 1944./45. i udruga proisteklih iz Domovinskog rata, franjevci iz Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku te članovi obitelji stradalih žrtava.

Molitvu je predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović, koji je istaknuo važnost čuvanja sjećanja na sve nevine žrtve i njegovanje kulture mira i praštanja. U sklopu obilježavanja otvorena je i Spomen soba.