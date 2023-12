Počeo obračun Orbana i ostatka EU-a, hoće li ga uspjeti slomiti?

Mađarski nacionalno-konzervativni političar, koji od 2010. godine u Budimpešti vlada sve više autokratski, pozvao se dakle na „izvještaj o napretku" Europske komisije iz studenog. No, u stvari postoji sedam „koraka" do članstva, od kojih tri još uvek nisu u potpunosti provedeni. Komisija izričito preporučuje početak pregovora o pristupanju u 2024. Šefovi država i vlada EU bi danas – ako je moguće s Mađarskom – trebali odlučiti samo o datumu za početak formalnih pregovora.

'Signal Putinu'

„Ukrajina je vrlo naporno radila kako bi napravila taj sljedeći korak, i to u vrijeme kada rat još traje", pohvalio je Kijev odlazeći nizozemski premijer Mark Rutte. „Ukrajina ne vodi rat samo za sebe, već i za naše vrijednosti." Zato ona sada mora dobiti jasan znak solidarnosti, smatra Rutte, uz napomenu da je svima jasno da će biti potrebno „mnogo godina" da se Ukrajina zaista i pridruži Europskoj uniji.

Kancelar Olaf Scholz se također izjasnio za to da se pošalje signal „hrabrim građanima Ukrajine". A govorio je i o signalu koji bi trebalo uputiti Moskvi – gde je Vladimir Putin inače u to vrijeme držao dugačku konferenciju za novinare. „Signal ruskom predsedniku, koji mora znati da ne može očekivati da će države EU-a smanjiti svoju podršku Ukrajini", rekao je kancelar Scholz.

'Mađarska se ne želi cjenkati'

Europska komisija u srijedu je oslobodila deset od trideset milijardi eura za Mađarsku, koje joj je prethodno uskratila zbog ozbiljnih sumnji u vladavinu prava u toj zemlji. Da li je taj novac bio namjenjen za to da se slomi otpor Viktora Orbana? Mađarski premijer to je jutros demantirao.

„Mađarska pitanja nemaju nikakve veze s Ukrajinom ili nekim drugim pitanjima", rekao je Orban i naglasio da nije došao u Bruxelles se cjenkati ili pregovara. Međutim, Orbanov bliski savjetnik je istovremeno rekao je da je preduvijet za popuštanje Mađarske u sporu oko Ukrajine to da svih 30 milijardi eura biti oslobođeno u naredne četiri godine.

Ali, čak i ako Mađarska ne odustane od blokade i 50 milijardi potrebnih Ukrajini se ne bude moglo integrirati u budžet EU-a, to ne znači da se neće moći više novca prebaciti u Kijev. Na to su ukazali zvaničnici EU-a. Sredstva za narednu godinu su dostupna u godišnjem budžetu, a sredstva za narednih nekoliko godina bi tada, izvan redovnog budžeta, morale prikupljati one članice EU-a koje su na to spremne. Ali, to je mnogo neizvjesnija varijanta i Ukrajini ne nudi sigurnost planiranja.

Poljska i Slovačka protiv stava Mađarske

Predsjednik Litve Gitanas Nauseda doveo je u pitanje načelo konsenzusa koji prevladava na samitima EU-a. Kao i Mađarska, i njegova mala zemlja ima koristi od donošenja odluka jednoglasno, jer to omogućava i neku vrstu prava na veto. „No, ne treba zloupotrebljavati to načelo, već ga primjenjivati ispravno i pošteno."

Orban je u međuvremenu izgubio je važnog saveznika u duelima s EU-om. Novi poljski premijer Donald Tusk smijenio je dosadašnju EU-skeptičnu vladu u Varšavi. A kada je stigao u Bruxelles, izjavio je da je sretan što se vratio. Njegov zadatak je, kaže, vratiti Poljsku u centar Europske unije. Demokršćan Tusk pet godina je bio predsjednik Vijeća EU-a.

Ni novi slovački premijer Robert Vico, desničarski populist poput Viktora Orbana, ne podržava Mađarsku u njenom stavu protiv Ukrajine. Vico je to rekao još uoči samita. On se, rekao je, zalaže za početak pristupnih pregovora sa susjednom zemljom.

Pored Ukrajine i proširenja, šefovi država i vlada osvrnut će se i na rat između terorističkog Hamasa i Izraela u Pojasu Gaze. Grupa država-članica, predvođena irskim premijerom Leom Varardkarom, zalaže se za oštrije osude „nepotrebnih ubojstava" civila u Pojasu Gaze i tamošnje katastrofalne humanitarne situacije, piše Deutsche Welle