PO SILI ZAKONA

Započelo uklanjanje mauzoleja Vukašina Šoškoćanina u Borovu

L. F./Hina

01.11.2025 u 10:57

Mauzoleja Vukašina Šoškoćanina
Mauzoleja Vukašina Šoškoćanina Izvor: Pixsell / Autor: Goran Ferbezar/PIXSELL
Bionic
Reading

Na mjesnom groblju u Borovu kod Vukovara započelo je rušenje mauzoleja Vukašinu Šoškoćaninu, četničkom zapovjedniku toga mjesta 1991., koje se do Domovinskog rata zvalo Borovo Selo i u kojem je 2. svibnja 1991. počinjen masakr nad 12 pripadnika vinkovačke specijalne policije.

Do rušenja mauzoleja je došlo nakon što su u Hrvatskom saboru usvojene izmjene Zakona o grobljima koji predviđa uklanjanje svih spomenika koji veličaju agresiju na Republiku Hrvatsku.

Vukašin Šoškoćanin je početkom Domovinskog rata bio zapovjednik takozvane obrane Borova Sela i osoba za koju se smatra odgovornom za smrt 12 hrvatskih policajaca. Nedugo nakon tog događaja, Šoškoćanin se utopio u Dunavu.

Još ranije je s mauzoleja koji mu je sagrađen na borovskom groblju, uklonjena spomen ploča na kojoj se pisalo da je bio zapovjednik obrane Borova Sela, a za narodnog junaka proglašen je na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25. rujna 1991.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OBLJETNICA TRAGEDIJE

OBLJETNICA TRAGEDIJE

Skup u Novom Sadu završio ranije od planiranog: Studenti za kraj poslali posebnu poruku

  • 19:56

    Studenti su ranije nego što je planirano objavili kraj komemorativnog skupa, jer postoji bojazan od incidenata. Kako prenosi N1, primjećeni su "sumnjivi" ljudi.

  • 19:13

    Nakon 16 minuta tišine, studenti su se putem megafona zahvalili građanima što su prisustvovali komemorativnom skupu, dodavši poruku - vidimo se i sutra, i svakog drugog dana dok ne bude pravda.

  • 18:52

    Počelo je 16 minuta tišine na 16 stradalih na Keju žrtava racije, građani su upalili svjetla na telefonima.  S čamaca na Dunavu pušteno je 16 lampiona za 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu.
TEŠKE RIJEČI

TEŠKE RIJEČI

Orban 'poklopio' Tuska: 'Neka gleda svoja posla'
DILJEM ZEMLJE

DILJEM ZEMLJE

Poruke mira i nade: Evo kako su izgledala gradska groblja na blagdan Svih svetih

najpopularnije

Još vijesti