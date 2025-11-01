Započelo uklanjanje mauzoleja Vukašina Šoškoćanina u Borovu

Do rušenja mauzoleja je došlo nakon što su u Hrvatskom saboru usvojene izmjene Zakona o grobljima koji predviđa uklanjanje svih spomenika koji veličaju agresiju na Republiku Hrvatsku.

Vukašin Šoškoćanin je početkom Domovinskog rata bio zapovjednik takozvane obrane Borova Sela i osoba za koju se smatra odgovornom za smrt 12 hrvatskih policajaca. Nedugo nakon tog događaja, Šoškoćanin se utopio u Dunavu.

Još ranije je s mauzoleja koji mu je sagrađen na borovskom groblju, uklonjena spomen ploča na kojoj se pisalo da je bio zapovjednik obrane Borova Sela, a za narodnog junaka proglašen je na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25. rujna 1991.