Počeli su radovi na Mimari; raspetljali smo o kakvoj je sanaciji riječ i tko je izvodi

No nije riječ o cjelovitoj obnovi, kako to sugerira rješenje koje se nalazi na ulazu na gradilište, već o, kako nam je odgovorila Lada Ratković Bukovčan , ravnateljica muzeja, hitnoj obnovi konstrukcije. Za razliku od cjelovite obnove, koja je išla na javnu nabavu pa je nakon žalbi propala i na kraju bila poništena, hitna sanacija išla je preko direktnog poziva koji je muzej uputio trima tvrtkama. Takvu mogućnost daje Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, a koji je od donošenja u studenom 2021. doživio nekoliko preinaka.

Prema njemu, naime, javni naručitelj za nabavu radova od 66,3 tisuće eura bez PDV-a pa do europskog praga koji određuje Europska komisija, a on trenutno iznosi 5,38 milijuna eura, može po vlastitom izboru uputiti poziv za najmanje tri gospodarska subjekta. Mimara je to, kako nam je odgovorila Ratković Bukovčan, učinila putem Elektroničkog sustava javne nabave (EOJN) i zaprimili su ponude tvrtki Hedom (5,34 milijuna), Monte-Mont (3,89 milijuna eura) i Projektgradnja plus (4,92 milijuna eura). Sve tri ponude su bez PDV-a.