Zaprešićki umirovljenici već mogu podići 40 eura božićnice, a iznosi koje gradovi izdvajaju kreću se od 30 do 600 eura, javlja reporterka Nove TV Sarah Viteškić.

Većina gradova izdvaja do 100 eura, a umirovljenici s manjim primanjima u pravilu dobivaju veće iznose. Umag i ove godine prednjači sa 600 eura. Rijeka priprema potpore od 120 do 150 eura, ovisno o kategoriji, a Osijek je povisio cenzus i predvidio isplate od 50 do 120 eura.

U Zagrebu božićnicu dobivaju i korisnici socijalnih naknada. Za umirovljenike čija mirovina iznosi najviše 350 eura Grad je zadržao dosadašnji iznos od 100 eura. ‘Dakle dva puta godišnje od Grada Zagreba primaju po 100 eura’, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, govoreći o božićnici i uskrsnici.