Pravo na isplatu u većini gradova ovisi o visini mirovine, a ponegdje treba podnijeti i prijavu.
Zaprešićki umirovljenici već mogu podići 40 eura božićnice, a iznosi koje gradovi izdvajaju kreću se od 30 do 600 eura, javlja reporterka Nove TV Sarah Viteškić.
Većina gradova izdvaja do 100 eura, a umirovljenici s manjim primanjima u pravilu dobivaju veće iznose. Umag i ove godine prednjači sa 600 eura. Rijeka priprema potpore od 120 do 150 eura, ovisno o kategoriji, a Osijek je povisio cenzus i predvidio isplate od 50 do 120 eura.
U Zagrebu božićnicu dobivaju i korisnici socijalnih naknada. Za umirovljenike čija mirovina iznosi najviše 350 eura Grad je zadržao dosadašnji iznos od 100 eura. ‘Dakle dva puta godišnje od Grada Zagreba primaju po 100 eura’, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, govoreći o božićnici i uskrsnici.
U Šibeniku se računa na iznose od 50 do 100 eura, a u Zadru na 100 eura. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da će grad za božićnice izdvojiti 400 tisuća eura.
‘Svi korisnici kartice Moj zlatni Split dobit će božićnicu, za primanja do 300 eura iznos je 150 eura, za primanja do 450 eura iznos je 130 eura, a ukupno će se utrošiti 400 tisuća eura’, rekao je Šuta.
Umirovljenicima će država u prosincu isplatiti godišnji dodatak od sedam eura po godini staža. Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Višnja Stanišić smatra da je taj iznos prenizak i upozorava da će velik dio pomoći pojesti inflacija, koja ubrzava treći mjesec zaredom.
‘To nikako nije dobro, da će pokriti neke rupe umirovljenicima sigurno hoće, ali da će baš moći nešto nabaviti ekstra, teško’, rekla je Stanišić.