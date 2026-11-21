Koprić je objavio više od 20 knjiga i gotovo 300 znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao u više od 40 istraživačkih projekata u Hrvatskoj i inozemstvu. Surađivao je s Europskom komisijom, Ujedinjenim narodima, Svjetskom bankom i OECD-om.

Radio je u brojnim skupinama za pripremu zakona, a u saborskom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav bio je vanjski član. Za izvrsnost u poučavanju i doprinos istraživanju javne uprave dobio je međunarodnu nagradu ‘Alena Brunovska’.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1987., a tijekom studija dvaput je dobio Rektorovu nagradu. Prije povratka na fakultet tri je godine radio u pravnoj službi PIK-a Vrbovec. Na Katedri za upravnu znanost zaposlio se 1990., prošao sva znanstveno-nastavna zvanja i 2013. postao redoviti profesor u trajnom zvanju. Rođen je 6. siječnja 1965. u Vrbovcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Stručnjak za pravnu upravu

Na zagrebačkom Pravnom fakultetu bio je prodekan te je vodio Katedru za upravnu znanost, Zavod za javno pravo i javnu upravu i Studijski centar za javnu upravu i javne financije. Od 2007. do 2011. bio je dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu.

Predsjedao je Institutom za javnu upravu, bio redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske te član HAZU-ova Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava. Godinama je kao glavni i odgovorni urednik vodio međunarodni znanstveni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava.

Plenković izrazio sućut

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u subotu sućut u povodu smrti profesora Koprića, istaknuvši da je ugledni profesor i znanstvenik ostavio trajni trag u razvoju hrvatske upravne znanosti i njenoj međunarodnoj afirmaciji.

Premijeer Plenković je izrazio duboko žaljenje zbog iznenadnog i preranog odlaska profesora Koprića, bivšeg dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uglednog pravnika, profesora i znanstvenika.

Profesor Koprić više od tri i pol desetljeća radio je i djelovao na zagrebačkom Pravnom fakultetu, obrazovao mlade studente i usmjeravao buduće pravnike, suce, pravosudne dužnosnike i druge istaknute pravnike, naglasio je.

"Iznimno cijenim blisku suradnju koju smo ostvarili u proteklom razdoblju, osobito u vezi s obnovom zgrada Pravnog fakulteta, u čemu je profesor Koprić bio vrlo angažiran. Ivan Koprić ostavio je trajni trag u razvoju hrvatske upravne znanosti i njenoj međunarodnoj afirmaciji", istaknuo je premijer.

Dodao je kako, osim brojnih znanstvenih djela i znanja koje je nesebično prenosio, iza profesora Koprića ostaju i književna djela, zbirke pjesama u kojima je izražavao svoj senzibilitet, razmišljanja i propitivanja.

"U ovim teškim trenucima za vašu obitelj, sve studente i prijatelja profesora Koprića, uime Vlade i svoje osobno, upućujem izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja", napisao je Plenković.