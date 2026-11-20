Određene demografske potpore i potpore za otklanjanje šteta u poljoprivredi više se neće smatrati dohotkom, odnosno oporezivim primicima.

''Ključna antiinflacijska mjera ovog paketa poreznih zakona je porez na profitnu maržu u okviru sustava oporezivanja dobiti. Ideja je da se oporezuje ona profitna marža koje prelazi prosječnu razinu, pri čemu je referentno razdoblje prethodne tri godine u odnosu na 2026. godinu'', kazala je državna tajnica Ministarstva financija Tereza Rogić Lugarić.

To je samo dio promjena koje su predložene izmjenama i dopunama četiriju zakona o kojima raspravljaju saborski zastupnici. Riječ je o Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu u doprinosima.

Od poreza na dohodak bit će oslobođeni umirovljenici čije su mirovine veće od 600 eura mjesečno.

Za iznajmljivače u turizmu uvodi se automatski upis i ispis iz registra poreznih obveznika.

''Također, predlaže se oslobođenje od poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koje ostvaruju mirovinski fondovi, društva za mirovinsko osiguranje i društva za životno osiguranje, s ciljem povećanja prinosa na štednju građana i poticanje ulaganja'', rekla je državna tajnica.

Mijenjaju se i pragovi plaćanja doprinosa za obrtnike. Za one s primicima do 40 tisuća eura godišnje neće biti promjena. Za ostvarene primitke od 40 do 50 tisuća eura mjesečni doprinosi povećat će se 12,5 posto, a za one od 50 do 60 tisuća eura povećanje iznosi 25 posto.

Oporba: Mirovine i dalje među najnižima u EU, sporno što porezno rasterećenje nije na teret države

Oporbeni zastupnici pozdravljaju povećanje mirovina za jedan dio umirovljenika, no ističu da najveći dio njih neće dobiti ništa, s obzirom na to da su im mirovine manje od 600 eura i ne ulaze u porezne škare.

''Ukidanje poreza na mirovine oslobodit će oko 180 milijuna eura, dakle 15 milijuna mjesečno. To će sve mirovine povećati u prosjeku za 12 eura'', rekao je Damir Bakić iz kluba Možemo.

Pravo je pitanje kako pomoći umirovljenicima koji neće dobiti povećanje, dodao je Bakić te predložio da umirovljenici koji mogu raditi uz plaću primaju cijelu mirovinu, umjesto 50 posto prema važećem zakonu.

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš napomenula je da su mirovine u Hrvatskoj, unatoč povećanju, i dalje među najnižima u Europskoj uniji.

''Prosječna mirovina, uključujući one po posebnim propisima, kreće se između 645 i 680 eura. Prosječna radnička mirovina je između 595 i 600 eura. Sad to stavite u relacije s onih 753 eura mjesečno koliko vam je potrebno da ne bi ušli u rizik od siromaštva'', kazala je.

Ni Miro Bulj iz Mosta ne protivi se poreznom rasterećenju umirovljenika, no sporno mu je što se to ne čini na teret državnog proračuna nego na teret jedinica lokalne samouprave

''To se radi na teret onih koji jedva preživljavaju i nemaju kapacitete za jedan dječji vrtić. Na djelu je centralizacija moći kako bi lokalni čelnici bili vaši sluge. U Sinju sam rasteretio porez na dohodak na 15 posto, a ovo što radi Vlada je harač, krađa od onih koji stvaraju dodanu vrijednost'', poručio je.

Lalovac: Oporezivanje marži ide za krpanje proračuna, a ne za pomoć građanima

SDP-ov zastupnik Boris Lalovac osvrnuo se na najavu oporezivanja iznadprosječnih profitnih marži.

''U Zakonu o profitnim maržama iz 2023., piše da će iznos prikupljen od dodatnog poreza na dobit biti u cijelosti usmjeren na mjere pomoći za socijalno ugrožene građane, uključujući umirovljenike i druge ranjive skupine u društvu. Ove godine toga nema, što znači da sve ovo što ide, ide za krpanje proračuna'', upozorio je.

Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta podržava oporezivanje marži, no pritom poziva na oprez.

''Ne smijemo izjednačiti poduzetnike koji povećavaju dobit zato što više proizvode, izvoze i zapošljavaju s onima koji povećavaju zaradu isključivo podizanjem cijena'', kazao je.

IDS će predložiti amandmane glede pragova za plaćanje obveznih doprinosa, najavio je zastupnik Dalibor Paus.

''Želimo da ti skokovi, i po pitanju poreza na dohodak i po pitanju doprinosa, budu blaži tako da obrtnici ne moraju razmišljati pri kraju godine jesu li na 39 tisuća eura. Neće sigurno u tom slučaju odbiti posao, ali će izmišljati administrativne i porezne načine da ne upadne u ove porezne škare'', rekao je.

Blažević o paušalu: Ne radi se o udaru na male obrtnike

Kad je riječ o paušalu, ništa se ne mijenja za preko 83 posto obrtnika, istaknula je HDZ-ova Anamarija Blažević.

''Ne radi se o nikakvom udaru na male obrtnike, nego se kod viših razina primitaka obveze usklađuju sa stvarnom gospodarskom snagom. Hrvatska ovim zakonima dobiva uređeniji, pravedniji i učinkovitiji porezni sustav'', kazala je.

I za Darka Vuletića iz HSS-a prihvatljivo je da se korekcije rade samo kod najviših primitaka.

''Paušalni obrt nije zamišljen kao trajni način da se posao koji u stvarnosti ima obilježje radnog odnosa, oporezuje bitno povoljnije od plaće zaposlenika'', poručio je.

Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika poziva na povećanje osnovnog osobnog odbitka od 600 eura, odnosno usklađivanje s inflacijom.

''Svatko je u ovoj zemlji slobodan zaraditi plaću kakvu može. Nije na državi da onoga tko zna više, radi više ili bolje, lupa porezima po glavi da bi ga približila onome koji zna manje, radi manje ili lošije'', naglasio je