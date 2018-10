Vlada prodaje Češku vilu na Visu, otkrivena i početna cijena

Dan nakon što je u Saboru predstavio izvještaj o stanju nacije, odnosno radu Vlade, premijer Andrej Plenković se na aktualne događaje osvrnuo i na početku sjednice Vlade

Govoreći o zakonu o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, ministar uprave Lovro Kuščević podsjetio je da se radi o zakonu koji se donosi svake godine i koji omogućuje Vladi da donosi uredbe u vrijeme kada Sabor ne zasjeda. Aktualni zakon, dodao je, vrijedi do 10. prosinca te se izmjene trebaju donijeti do tog datuma kako bi zakon vrijedio i dalje te kako ne bi došlo do pravne praznine. Sabor, podsjetimo, nakon 15. prosinca ide na ustavnu stanku koja će potrajati mjesec dana.

Vlada prodaje Češku vilu

Vlada je pokrenula i postupak prodaje tzv. Češke vile na Visu. Radi se o prostoru vojarne bivše JNA u Visu čija je početna cijena nešto više od 32 milijuna kuna. 'Na prostoru tih katastarskih čestica Urbanističkim planom uređenja Češka vila, na površini od oko 3,6 ha planirane su namjenske zone i to: zona namjene T1 s maksimalnim kapacitetom od 100 ležaja (T1-hoteli) na prostornoj cjelini 1 (na kojoj je građevina Češke vile) i na prostornoj cjelini 2 te zona T4 na prostornoj jedinici 4', stoji u odluci Vlade. Ponude se primaju do 30. studenog u 12 sati.

Izabrana će biti, stoji u odluci Vlade, ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom te oni koji će uz to prihvatiti posebni uvjet izgradnje i stavljanja u funkciju građevina ugostiteljsko-turističke namjene u skladu s UPU-Češka vila u roku od 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Češka vila, kazao je nakon sjednice Vlade ministar državne imovine Goran Marić, drugi put je na natječaju.'Ali prvi put se pokušava prodati. Prvi put je bio natječaj za pravo građenja što je bilo neprirodno jer se na postojećem objektu ne daje pravo građenja. Ja se nadam da će biti ponuda iako se vrlo često događa da procjenitelji precijenjuju vrijednost nekretnina', kazao je Marić.