Plenković u Saboru: Nitko ne smije biti iznad zakona

Burni tjedan u Saboru zastupnici su započeli uobičajenim stankama, nakon kojih je premijer Andrej Plenković podnio izvještaj o radu Vlade u zadnjih godinu dana

Među prvima stanku je zatražio Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida koji je progovorio o aferi SMS. 'Milijan Brkić mora objasniti kako je stekao imovinu. Poreznoj upravi dovoljno je bilo objašnjenje "Novac mi je dao brat", detaljnih provjera nije bilo. Ako jedna ribarnica, mora od porezne uprave patiti za 10 kn, zašto se vjerovalo političaru na riječ, Milijanu Brkiću se vjerovalo na riječ kada je rekao dao mi je brat. Detaljnih provjera tu nije bilo. Zašto?, kazao je Sinčić.

O izborima u BiH progovorio je HDZ-ov Božo Ljubić. 'Ovih dana nakon izbora, trećeg izbora Željka Komšića u predsjedništvo BiH govori se o fenomenu Komšić, međutim to ne smijemo nikako tretirati kao personalno pitanje, to je u prvom redu pitanje Ustava, karaktera pa i same održivosti BiH. Komšić je samo iskoristio ono što mu je politička konstalacija u BiH i formalno pravne regule dozvoljavala, a sve ostalo je urađeno u okviru jednog dobro osmišljenog i provedenog bošnjačkog projekta ili preciznije projekta SDA', kazao je Ljubić.

'Difamacijska kampanja protiv RH, optužbe za agresiju, udruženi zločinački pothvat, osporavanje gradnje Pelješkog mosta, tzv. miješanje u izborni proces, sve je to imalo za cilj da obeshrabri Hrvatsku od prakticiranja svojih Ustavnih i međunarodnih obveza u odnosu na BiH i u odnosu na Hrvate u BiH. Međutim treba jasno reći, tome treba biti kraj, Hrvatska treba dati snažan odgovor, Hrvatska kao potpisnica Washingtona kojem je stvorena federacija i Daytona kojime je stvorena BiH imaju svoje obveze u provedbi tih sporazuma tim više što su oni prekršeni na štetu Hrvata. Stoga RH ima i pravo i obvezu inzistirati na provedbi odluke Ustavnog suda i općenito poštivanje temeljnih principa Daytona, principa konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda', rekao je Ljubić.

SDSS-ov Milorad Pupovac upozorio je na nejednakost i zapuštenost djece školske dobi. 'Ako ste roditelj, imate djete za školu, a živite u Vojniću ili Krnjaku ili Dvoru onda bez pomoći države ili županije svom djetetu ne možete osigurati ni prijevoz do škole. to je problem i u nizu drugih općina', kazao je Pupovac.