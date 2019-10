[UŽIVO] Počela rasprava o opozivu Milana Kujundžića: Tri godine se ništa ne poduzima...

Saborski astupnici raspravljaju o zahtjevu oporbe za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića. Zahtjev za opozivom inicirao je u srpnju Most, uz potpise 32 oporbena zastupnika. Zahtjev su podnijeli neposredno prije ljetne ustavne stanke, inzistirajući da se sazove izvanredna sjednica Sabora, no to im nije pošlo za rukom jer je Ustavni sud ocijenio da petina zastupnika nije ovlašteni predlagatelj izvanredne sjednice u vrijeme stanke.

Mostova Ines Strenja obrazložila je zašto treba opozvati ministra Milana Kujundžića, javlja N1 Televizija "Godinu dana nakon prošlog opoziva nismo se daleko odmakli. Zbog toga smo podnijeli prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću. Bio je odgovoran za pripremu i provođenje reforme zdravstvenog sustava", kazala je.