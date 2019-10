Lana Peto Kujundžić: U ovoj fazi najbitnija je sigurnost žrtve, ali treba pomoći i počinitelju

U emisiji Studio 4, gostovale su Lana Peto Kujundžić, predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu i psihologinja Mia Roje. Govorile su o slučaju silovanja u okolici Zadra, problemu šutnje iz straha, proceduri prilagodbe i nastavka života nakon traumatičnog iskustva

'Potrebno je puno tretmanskog rada da bi se to nekako promijenilo, da bi žrtva zaista percipirala što se dogodilo. Vrlo je štetno naravno, ako i sa strane dobiva poruku da je ona bila kriva. Ljudi nažalost, imaju tendenciju da to rade. Dakle, svi želimo vjerovati u pravedan svijet. Svi želimo vjerovati da se nama ili našem djetetu tako nešto ne bi dogodilo. I stoga ljudi vrlo često krenu u ovaj dio, netko je bio provokativan, netko je sam izazvao takvo ponašanje. To je neprihvatljivo da se događa. Da ne znam što žrtva radi nije kriva i odgovorna za zlostavljanje i nasilje koje se dogodilo. Mislim da je to vrlo bitno u ovom slučaju. Ljudi pišu komentare. Ljudi to komentiraju. I naša djeca, žrtve, kada čitaju te stvari na internetu, upravo selektivno znaju čitati samo ovo negativno o sebi. Dakle, potvrda je onoga što su njihovi neki duboki strahovi, duboki osjećaji srama i krivnje. Dakle. ne samo da ne komentiramo konkretan slučaj zato što ne znamo dovoljno informacija, nego zato što i dalje trebamo imati na umu da je to dijete i da je njena zaštita i zaštita njezine privatnosti i dostojanstva vrlo važna, poručila je Roje.