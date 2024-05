Pobijedi li u Švedskoj, Baby Lasagni sprema se doček u Zagrebu

"Iskrene čestitke Baby Lasagni i njegovom timu uime Grada Zagreba. Sretni smo, ponosni smo, navijamo i dalje. Podsjećamo da Grad Zagreb u subotu organizira po prvi put javno gledanje finala na Europskom trgu. Pozivamo sve sugrađane i posjetitelje da dođu. Dočeka će biti ako dođe do pobjede. Ako dođe do pobjede, mi ćemo biti spremni. To sve radimo u bliskoj suradnji s timom Baby Lasagne", navela je Dinka Živalj, glasnogovornica Gradske uprave.

Dodala je ako on pobjedi da će Zagreb biti spreman za organizirati Eurosong slijedeće godine.