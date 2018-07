Pobjeda Hrvatske posvađala Amerikance i Ruse: Potežu se Agrokor, vize, LNG...

Nakon infarktne nogometne utakmice kojom se hrvatska reprezentacija pobjedom nad Danskom plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva te je u subotu u Sočiju čeka Rusija, čestitka američkog veleposlanika u Hrvatskoj Roberta Kohorsta na društvenim mrežama dobila je političku dimenziju poslije reakcije ruskog veleposlanstva u Zagrebu

🇭🇷 vs 🇷🇺. Guess everyone knows who I am rooting for. 😁

Pritom je pecnuo Kohorsta, kazavši kako smatra da 'nije dobro za veleposlanika da daje savjete o tom pitanju'.

'Mi iz Rusije to nikada ne činimo. Ja sam profesionalac i to znam, a on nije profesionalni diplomat nego biznismen. Stoga smatram da pokušava učiniti pritisak ili se umiješati. Neka dođu američke banke i spase Agrokor. No one to ne čine. A ruske su banke spremne učiniti to. Siguran sam da će one stabilizirati situaciju, one imaju resurse, potencijal i ekspertizu', poručio je Azimov.