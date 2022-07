[FOTO/VIDEO] Plenković zaigrao šah na otvaranju turnira pa poručio: 'Ne politiziram šah, ali Kasparov je godinama govorio o štetnosti ruske politike'

Uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića, u zagrebačkome hotelu Westin je svečano otvoren veliki šahovski turnir ovogodišnje serije Grand Chess Toura - "SuperUnited Croatia Grand Chess Rapid&Blitz".

U zagrebački hotel "Westin" stigla je svjetska šahovska elita na čelu sa svjetskim prvakom Magnusom Carlsenom, najboljeg među desetoricom velemajstora koji će od 20. do 24. srpnja nastupiti na trećem natjecanju ovogodišnje serije Grand Chess Toura. Uz svjetskog prvaka nastupit će i treći igrač svijeta 18-godišnji Alireza Firouzja, posljednji Carlsenov izazivač Jan Nepomnjašči, izvrsni Amerikanac Wesley So, Azerbajdžanac Šahrijar Mamedjarov, Francuz Maxime Vachier-Lagrave, Amerikanac Leinier Dominguez Perez, Nizozemac Jorden Van Foreest, Bugarin Veselin Topalov i naš najbolji velemajstor Ivan Šarić koji je dobio pozivnicu.