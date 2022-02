Plenković: 'Važno mi je da se predsjednik Milanović i ja sastanemo što prije'

Premijer Andrej Plenković rekao je u Dnevniku HRT-a da je važno pokušati objasniti što se dogodilo 24. veljače, koji će ostati kao dan kada smo vidjeli flagrantno kršenje svih načela - kršenja međunarodnog prava, praktički blitzkriegom na suverenu državu, gdje se vode bobe za glavni grad Ukrajine.

'To je nedopustivo, pozivamo Rusiju da prestane i poštuje Ukrajinu kao suverenu državu. Putin nastoji ispraviti slabosti i greške ranijih ruskih lidera, dovodi u pitanje identitet Ukrajinaca, govori o njima kao malorusima. To je i poruka Zapadu, prema neširenju, politici otvorenih vrata NATO-a, poruka EU-u, SAD-u. Neposredne posljedice bit će dvije krize - rast cijena energenata, nova izbjeglička kriza, a stvorio se i presedan gdje bilo tko diljem svijeta, nekakav regionalni ili globalni hegemon može posegnuti za okupacijom druge zemlje i za to ne očekivati posljedice. To su ozbiljni, krupni događaji koji su se jučer dogodili i koji će utjecati na međunarodne odnose u mjeri koju nismo vidjeli i u godinama pred nama', kazao je Andrej Plenković, javlja HRT.