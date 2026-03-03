Plenković u Koprivnici razgovarao o prometu, Piškornici i dvorcu Inkey

Kako je rekao župan koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, s premijerom su razgovarali o gradnji i obnovi drugog kolosijeka od granice s Mađarskom do Dugog sela koji teče svojim tempom. Govorilo se i o gradnji brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog te je rečeno da će se radovi na toj dionici dugo j 7,5 kilometara privesti kraju do sredine godine. Za preostalih 24 kilometra do Koprivnice u veljači je raspisan natječaj za glavni projekt.

Što se Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica tiče, on dobro napreduje. Država je osigurala financiranje krajem prošle godine, a ostalo je još nekoliko neriješenih pitanja, izvijestio je Golubić.

Kao jedno od neriješenih pitanja istaknut je projekt gradnje centra za zaštitu i spašavanje vrijedan 10 milijuna eura. Za njega se još traže načini financiranja.

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić na novinarski upit o tome radi li Vlada razliku kad je u pitanju financiranje županija u kojima su na vlasti stranke koje nisu dio vladajuće koalicije, odgovorio je da se problem može sagledavati na dva načina - u Saboru amandmani oporbe ne prolaze, osim izuzetka bivše članice SDP-a čiji su amandmani godinu-dvije usvajani.

A onda se, dodao je, dogodi s njom ovo što se dogodilo.

Istovremeno je iskazao zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom na povlačenju europskih novčanih sredstava i sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pri čemu Koprivnica stoji dobro u usporedbi s drugim hrvatskim gradovima.

„Tu stvarno moram reći da poglavito s ministarstvom znanosti i s ministarstvom regionalnog razvoja imamo sjajnu suradnju i nikad nismo imali nikakve probleme", naglasio je Jakišić.