Plenković u Koprivnici razgovarao o prometu, Piškornici i dvorcu Inkey

Premijer Andrej Plenković u utorak je razgovarao s predstavnicima Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice o prometnim projektima, RCGO Piškornica te obnovi Dvorca Inkey u Rasinji
Kako je rekao župan koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, s premijerom su razgovarali o gradnji i obnovi drugog kolosijeka od granice s Mađarskom do Dugog sela koji teče svojim tempom. Govorilo se i o gradnji brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog te je rečeno da će se radovi na toj dionici dugoj 7,5 kilometara privesti kraju do sredine godine. Za preostalih 24 kilometra do Koprivnice u veljači je raspisan natječaj za glavni projekt.
Što se Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica tiče, on dobro napreduje. Država je osigurala financiranje krajem prošle godine, a ostalo je još nekoliko neriješenih pitanja, izvijestio je Golubić.
Kao jedno od neriješenih pitanja istaknut je projekt gradnje centra za zaštitu i spašavanje vrijedan 10 milijuna eura. Za njega se još traže načini financiranja.
Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić na novinarski upit o tome radi li Vlada razliku kad je u pitanju financiranje županija u kojima su na vlasti stranke koje nisu dio vladajuće koalicije, odgovorio je da se problem može sagledavati na dva načina - u Saboru amandmani oporbe ne prolaze, osim izuzetka bivše članice SDP-a čiji su amandmani godinu-dvije usvajani.
A onda se, dodao je, dogodi s njom ovo što se dogodilo.
Istovremeno je iskazao zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom na povlačenju europskih novčanih sredstava i sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pri čemu Koprivnica stoji dobro u usporedbi s drugim hrvatskim gradovima.
„Tu stvarno moram reći da poglavito s ministarstvom znanosti i s ministarstvom regionalnog razvoja imamo sjajnu suradnju i nikad nismo imali nikakve probleme", naglasio je Jakišić.