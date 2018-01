Plenković nakon pregleda: Sve je ok, malo me muči kašalj

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u petak novinarima ispred središnjice HDZ-a vezano za njegovo zdravstvenom stanju zbog preventivnog pregleda na zagrebačkoj klinici Jordanovac, kako mu je zdravstveno stanje dobro i da ga jedino muči kašalj, te kako 'nema prostora za pauzu'.

'Sve je ok, sve je ok ... samo mali kašalj koji me muči, ali sve je u redu', kratko je rekao Plenković novinarima prije početka inicijalnog sastanka novoimenovanih predsjednika Odbora HDZ-a.

Na novinarski upit hoće li zbog toga napraviti malu pauzu odgovorio je: 'Možete misliti koliko je prostora za pauzu'.