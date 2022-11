Plenković stigao u Berlin, evo što je rekao na susretu s hrvatskim iseljenicima

Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković stigao je u dvodnevni posjet Berlinu na sastanak na vrhu zemalja zapadnog Balkana i EU-a u sklopu Berlinskog procesa, a u srijedu navečer se u Veleposlanstvu RH u Berlinu obratio predstavnicima hrvatske zajednice u Njemačkoj.

"Ući ćemo u krug samo 15 zemalja koje su i u Europskoj uniji, NATO-u, euro i šengenskom području i to nakon niza reformi i ispunjenih kriterija", naglasio je Plenković obraćajući se članovima hrvatske zajednice u Berlinu.

Predsjednik vlade je istaknuo kako je ulazak u područje eura i šengensku zonu važan događaj za gospodarstvo i posebice za ulaganja i turizam pri čemu je, kako je naglasio, Njemačka ove godine ponovno postala važno područje kad je u pitanju hrvatski turizam.

Plenković je rekao kako se očekuje da će, unatoč krizi uzrokovanoj ruskom agresijom na Ukrajinu, gospodarski rast u Hrvatskoj ove godine biti oko 5,7 posto, a po procjenama međunarodnih financijskih organizacija i preko šest posto.

"To pokazuje agilnost hrvatskog gospodarstva i kako su mjere koje smo poduzimali uspješne", rekao je Plenković.

On je rekao kako bi po procjenama 2023. trebala biti godina usporavanja globalne ekonomije. "To će se reflektirati i na Njemačku, a time i na cijelu Europsku uniju pa i na Hrvatsku no mi u tu fazu ulazimo poprilično spremni", istaknuo je hrvatski premijer.

On je ukazao i na potrebu zadržavanja društvene kohezije u kriznim vremenima.