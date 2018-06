Plenković skriva asa u rukavu: Na demografskoj strategiji radi 16 ljudi, no ne pršte optimizmom

U jeku sukoba oko demografskih mjera između predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, tijekom kojeg je predsjednica nestrpljivo mahala svojim setom demografskih mjera, Vlada, slučajno ili namjerno, kao argument u svoju korist nije objelodanila činjenicu da već dva mjeseca 16 stručnjaka radi na demografskoj strategiji RH do 2030. godine. Poučeni ranijim iskustvima, s obzirom na to da su gotovo sve vlade donosile slične dokumente koji nisu zaživjeli, u Banskim dvorima očito su zaključili kako je bolje ne trčati pred rudo

'Ako govorimo o dosadašnjim iskustvima, niti ovo neće biti uspješno, no vidjet ćemo', kazao je za tportal demograf Dražen Živić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, koji se nalazi među 16 stručnjaka zaduženih za izradu strategije.

'Tek smo počeli. Imali smo dva sastanka, jedan u plenarnom sastavu, a drugi u manjim skupinama za određene teme. Postoji određena ozbiljnost, no čime će se to realizirati, to ćemo vidjeti', dodaje i kaže kako će predložiti neke mjere koje bi se mogle provesti i prije finalizacije same strategije.