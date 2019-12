Plenković se oglasio o podršci Culeja Škori: Kad taj kandidat propadne, vratit će se materi HDZ-u

Nakon što je uoči sučeljavanja kandidata na predsjedničkim izborima, HDZ-ov Stevo Culej otkrio da će podržati na izborima Miroslava Škoru, iz HDZ-a su poručili da će o njegovom status odlučivati stranačka tijela. O situaciji s Culejem oglasio se danas i premijer Andrej Plenković

Podsjetimo, nakon što je Škoro objavio da će kao predsjednik pomilovati Tomislava Merčepa, koji je pravomoćno osuđen za ratne zločine, Culej je poručio da Škoro njegov glas ima.

Iz HDZ-a su poručili da im je trenutno u fokusu kampanja te da će o Culeju odlučivati stranačka tijela.

Bačić: Culejeva podrška Škori neprimjerena i neprihvatljiva

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u četvrtak u Dubrovniku kako je podrška HDZ-ovog saborskog zastupnika Steve Culeja nezavisnom kandidatu Miroslavu Škori neprimjerena i neprihvatljiva te dodao kako će HDZ o tome raspravljati nakon predsjedničkih izbora, prenosi Hina.

Bačić je rekao kako, osim Culeja, niti jedan član HDZ-a nije dao potporu nijednom drugom kandidatu osim Kolinde Grabar-Kitarović.

'Riječ je o jednom jedinom zastupniku. Kad je na tijelima stranke i na Klubu zastupnika HDZ-a bila riječ o podršci Kolindi Grabar-Kitarović, niti jedan zastupnik, uključujući Culeja, to nije osporio. To je od Culeja neprimjereno i neprihvatljivo. Poručujem njegovim vokabularom: 'Od volje mu k'o Šokcu post'. Naime, tako je on odgovorio na pitanje što će biti ako ga vodstvo stranke sankcionira zbog tada još eventualne podrške Miroslavu Škori', zaključio je Bačić.