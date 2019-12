'Da je Culej to napravio prije, ja bih mu stisnuo ruku, ali ovako se to ne radi'

HDZ-ov Stevo Culej će na izborima podržati Miroslava Škoru. Za ministra Olega Butkovića 'to nije ljudski i nije korektno' što je napravio tri dana prije izbora

Upitan hoće li zbog toga Culej snositi posljedice u stranci, Oleg Butković novinarima u Rijeci gdje je s kolegom Gari Capellijem govorio o podršci Kolindi Grabar Kitarović odgovorio je: 'Nije ljudski i nije korektno tri dana prije izbora to napraviti. Ne ulazim u razloge zbog čega i zašto je to napravio. Drugo, sada nije vrijeme za bilo kakve rasprave i sankcije unutar stranke, koncentrirani smo na prvi krug. Radimo na motivaciji svih članova i pristaša', javlja N1 .

'Da je on to napravio prije dva, tri mjeseca, ja bih mu stisnuo ruku. Ali ovako se to ne radi'.

Ministar Gari Capelli o sankcijama koje će Culej potencijalno snositi nije htio govoriti.

'Ništa nije slučajno u životu, pa ni to nije slučajno. Kao što kaže Oleg, tri dana prije izbora, potpuno nekorektno i mislim da se takve stvari ne rade. Tamo 7.,8., nakon što proslavimo, razgovarat ćemo o tome zašto i kako', dodao je Cappeli.

Upitan hoće li Culeja izbaciti iz HDZ-a, Cappeli je kazao: "Ne opterećujemo se sad."