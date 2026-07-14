Bitka vrijedna 2,8 milijardi eura: Francuska i Španjolska u najskupljem polufinalu ikada

Sudar Francuske i Španjolske u Teksasu nije samo nogometni spektakl već je prema tržišnoj vrijednosti riječ i o najskupljem polufinalu koje je Svjetsko prvenstvo ikad ugostilo. Ukupna vrijednost obje reprezentacije procjenjuje se na 2,8 milijardi eura

Kada Kylian Mbappé i Lamine Yamal u utorak navečer izvedu svoje momčadi na teren stadiona AT&T u Arlingtonu u Teksasu, neće se boriti samo za mjesto u nedjeljnom finalu. Predvodit će najvrjedniji skup nogometaša ikada okupljen u muškom polufinalu Svjetskog prvenstva, javlja Euronews. Podaci Transfermarkta Prema najnovijim procjenama Transfermarkta, vrijednost francuske reprezentacije iznosi oko 1,56 milijardi eura, dok je španjolska procijenjena na oko 1,25 milijardi eura. Zajednička vrijednost od približno 2,8 milijardi eura nadmašuje svako dosadašnje polufinale u povijesti natjecanja.

Velik dio te vrijednosti koncentriran je u nekoliko igrača. Yamal iz Barcelone, koji je dan prije utakmice proslavio 19. rođendan, najvrjedniji je igrač preostao na turniru s procijenjenom vrijednošću od oko 205 milijuna eura. Odmah iza njega je Mbappé, čija se vrijednost procjenjuje na oko 185 milijuna eura. Slijede Michael Olise i Pedri, svaki s procijenjenom vrijednošću od oko 154 milijuna eura. Njih četvorica čine četiri od pet najvrjednijih nogometaša na svijetu. Peti je Norvežanin Erling Haaland, čija reprezentacija nije stigla do ove faze natjecanja nakon poraza od Engleske. Francuska najveću prednost ima u napadu. Napadači poput Ousmanea Dembéléa i Désiréa Douéa podižu ukupnu vrijednost francuske napadačke linije na približno 770 milijuna eura, znatno više od španjolskog napada, koji vrijedi oko 428 milijuna eura, unatoč tome što u njemu igra Yamal.