Plenković: Povećanjem plaća pokazujemo susretljivost, ja radim 15, 16 sati na dan i nitko me ne žali niti to tražim

Premijer Andrej Plenković nalazi se u Bruxellesu gdje sudjeluje na sastanku na vrhu EU-a. Prije sastanka dao je izjavu novinarima. Komentirao je dogovor o Brexitu, ali i najavu nastavnika štrajka u osnovnim i srednjim školama.

Istaknuo je kako dizanje plaća u visokom obrazovanju neće dovesti do smanjenja razlika u plaćama. "Sad stiže zahtjev Sindikata visokog obrazovanja da se i njima diže. Dakle, ponovo se taj razmak radi. To je bilo, koliko sam čuo od ministara koji su radili kalkulaciju, minimalno 200 milijuna kuna."

Dodao je i sljedeće: "I zato smo išli u kontekstu mogućnosti, konzistentnom politikom, povećanjem plaća, odustajanjem od opće stope PDV-a. Dakle, odustajemo od onoga što sam obećao. Ja tu idem korak nazad, ali pokazujem susretljivost i otvorenost prema ljudima, da im omogućimo na jedan sustavan način veće plaće."

''U supstanci, ako stvar ogolimo do kraja, zahtjev je bio želimo šest posto veću plaću i oni će je dobiti u idućoj godini. Moramo onda razmisliti je li štrajk opravdan. Znači ako tražite neki iznos, taj iznos ćete baš dobiti, je li onda svrhovito i smisleno činiti štrajk? Ja recimo radim po 15, 16 sati na dan, ne pitam nikog, niti me itko žali, niti tražim da ne itko žali. I radim to jer želim to raditi," rekao je zaključno premijer.