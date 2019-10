Premijer Plenković komentirao dogovor oko Brexita

Pristižu reakcije hrvatskih političara na postignuti dogovor oko Brexita. Pregovarači su postigli dogovor o Brexitu, objavili su zajednički premijer Ujedinjenog Kraljevstva Boris Johnson i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. No sve se opet može zakomplicirati ako dogovor ne bude odobren u britanskom parlamentu ili na Europskom vijeću

'Ako je Irska zadovoljna onime što je dogovoreno, moj je dojam da će većina zemalja članica prihvatiti taj dogovor. Tehnički gledano, 'na knap' smo do 31. listopada. Pod uvjetom da se u Londonu sve potvrdi, tehnički se to može izvesti u nekoliko dana', poručio je Plenković.

No bez suglasnosti britanskog parlamenta ne može se ići dalje.

'U razini EU-a Vijeće donosi odluku, plus pristanak Europskog parlamenta. Nema nacionalne ratifikacije, primjerice u Hrvatskom saboru. Moramo vidjeti ima li Johnson dovoljnu potporu za dogovor koji je trenutno na stolu', dodaje Plenković te potom iznosi svoje viđenje hoće li ovoga puta, nakon niza propalih pokušaja Therese May, sve proći kako treba.

Hrvatski premijer kaže da bi s obzirom na veliku fragmentiranost u britanskom parlamentu bilo hrabro prognozirati hoće li sporazum proći.

'Biti tu veliki prorok možda bi bilo i previše hrabro. Moram reći, izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije je loš. To je povijesni poraz, koji sigurno ima svoje dugoročne posljedice na funkcioniranje Europske unije, funkcioniranje cijelog europskog kontinenta. 'Razmontirava' se članstvo koje traje 46 godina. Izlazi stalna članica Vijeća sigurnosti, nuklearna sila, izlazi prvak slobodne trgovine, zemlja koja sigurno nije oslabjela EU, već ju je ojačala...', istaknuo je premijer.

Dogovor je komentirao i bivši ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.

'Ovim dogovorom ne treba Velika Britanija (odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, op.a.) čekati da se riješi pitanje Sjeverne Irske. Velika Britanija bi mogla sklapati trgovinske ugovore sa SAD-om. To je bio jedan od ključnih geostrateških ciljeva Brexita, a to Johnson to naglašava', kaže Stier te dodaje da Brexit ima više geopolitičku konotaciju nego ekonomsku logiku.

Velika Britanija će se, napominje, dodatno zbližiti sa SAD-om i moći će mimo EU-a sklapati trgovinske ugovore.

Stier kaže da bi postignuti dogovor, ako se potvrdi u parlamentima, značio stabilnost te da bi to bila dobra vijest za sve građane EU-a, uključujući hrvatske državljane.

'Mislim da postoji politička volja da se postigne dogovor. Juncker je poslao pozitivne poruke te će to imati pozitivan učinak na premijera da se podrži ovaj potez', zaključio je Stier.