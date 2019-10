Plenković u niskom startu za Bruxelles ekspresno odradio uvod u sjednicu, evo što je rekao

Nakon što je jučer objavio namjeru povećanja plaća za sve državne i javne službenike očekivalo se da se premijer Andrej Plenković na to kratko osvrne i u uvodnom obraćanju na sjednici Vlade. No on povećanje plaća nije niti spomenuo

Plenković je uvodno zahvalio svim ministrima na doprinosu izvještaju o radu Vlade, koji je jučer predstavljen u Saboru. Osvrnuo se kratko i na raspravu o opozivu ministra zdravstva Milana Kujundžića, ali i na susret s biskupima. 'Imali smo i nekoliko međunarodnih aktivnosti koje su bile korisne i dobre, a danas i sutra se održava u Bruxellesu Europsko vijeće. Kao što znate glavne teme su Brexit i Višegodišnji financijski okvir tako da se približava početak našeg predsjedanja Europskom unijom', brzinski je proletio tjedne događaje Plenković. Naime, odmah nakon sjednice Vlade Plenković putuje za Bruxelles gdje već iza podneva mora biti na sastanku EPP-a, a kasnije i na sjednici Europskog vijeća. Europski dužnosnici trebali bi raspravljati o Brexitu.