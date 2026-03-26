Plenković poslao poruku ministrima: 'Imamo dvije velike zadaće'

Važno je djelovati brzo, sveobuhvatno i ciljano pomoći onima kojima je najteže te cijelu ekonomiju gurati naprijed i mislim da će o u tome uspjeti, poručio je Plenković na obilježavanju 36. obljetnice HDZ-a Zagrebačke županije u Samoboru.

Izazovi s kojima se susrećemo nadilaze ono što smo pratili do sada, jer smo dio globalne krize, jer ako kroz Hormuški tjesnac ne može biti otpremljeno 20 posto svjetske nafte i 30 posto plina onda tu nitko ne ostaje netaknut, dodao je.

Napomenuo je da je paket mjera donesen u ponedjeljak težak 450 milijuna eura te da je u kriznim godinama doneseno 10 paketa vrijednih 9 milijardi eura "s ciljem da ostanemo zajedno na okupu". I to tako da nitko ne bi ostao sam po strani i da ne bude došao u situaciju da mu energija postane cjenovno nepriuštiva, rekao je.

"Imamo dvije velike zadaće, osigurati opskrbu i cijene držati priuštivim za građane, zahvaljujući Vladinim mjerama, istaknuo je Plenković.

To smo do sada uspjeli bez obzira što je "skočio" barel sirove nafte sa 71 na više od 120 dolara, a danas je malo iznad 100, dodao je.