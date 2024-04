Plenković potvrdio kontakt s Vučemilović, objasnio zašto se sastaje s DP-om u Banskim dvorima

Komentirajući ocjene člana HDZ-ovog pregovaračkog tima Ivana Anušića da mu je DP-ov uvjet ok, Plenković je odgovorio da je Anušić rekao da je to njihov, DP-ov, stav. To je konstatacija, ne HDZ-ovo službeno stajalište, dodao je Plenković. Također je rekao da "još nisu u fazi da se o detaljima javno govori", ocijenivši jučerašnji sastanak "jako dobrim".

Plenković je, na pitanje je li mu imperativ dogovoriti parlamentarnu većinu do sazivanja konstituirajuće sjednice Hrvatskog sabora, odgovorio da je rok za to počeo teći danas i traje do 19. svibnja, a što se tiče parlamentarne većine i broja mandata za sastav vlade, kaže, intenzivno radimo na tome, i to nam je prioritet, i sigurno ćemo odraditi da se taj dogovor postigne minimalno u okviru roka za konstituiranje Sabora.

Najavio je stanku u pregovorima zbog obilježavanja Međunarodnog praznika rada i obljetnice Vojno redarstvene akcije Bljesak te da će se ponovno čuti u četvrtak i dogovoriti daljnje sastanke.