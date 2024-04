Glavašević: Plenković je gotov, čekam trenutak kad će parafrazirat Sanadera

“Očito HDZ ne želi s Domovinskim pokretom, ali više žele ostati na vlasti. Domovinski pokret ima priliku života zapravo. Naime, jedino uz HDZ mogu formirati vlast. Više od toga što im se ne sviđa Andrej Plenković, bi voljeli biti na vlasti. Ta jedna nelagodna atmosfera je očita iz njihovih izjava. Stvari su tu dosta lošije nego što se može činiti kad oni govore. Domovinski pokret ako uđe u koaliciju s HDZ-om, to je propast. To je njihov labuđi pjev jer će HDZ svoje partnere pojesti”, kazao je Glavašević za N1.

Kada bi HDZ složio većinu od manjina i dijela Domovinskog pokreta, to bi manjine stavilo u poziciju puno većeg utjecaja, smatra Glavašević.

Glavašević tvrdi da Plenkoviću vjerojatno ni jedan scenarij za sastavljanje većine ne odgovara. “Svaki scenarij nakon ovih izbora daje jednu mnogo slabiju većinu od one koju smo imali proteklih osam godina.”

Glavašević smatra da Domovinski pokret neće ući u koaliciju s HDZ-om bez nekog jasnog scenarija za odlazak Andreja Plenkovića. “Oni bi vrlo rado HDZ, ali Anušića, a ne Plenkovića. Zato se Plenković pozicionirao, za svaki slučaj, na listu za Europski parlament. To je napravila i Giorgia Meloni nedavno, ali ona je u mrvicu drugačijoj poziciji.”

“Ovi ostaci Domovinskog pokreta koji bi se tu priključili, bi zapravo nestali. Scenarij raspada Domovinskog pokreta je kraj tog projekta. Ta stranka je ovako i onako funkcionirala kao poslovni poduhvat Marija Radića. To nije prava politička stranka. Taj nacionalizam njihov na plinski pogon, to je sve biznis. Tu nema pravog uvjerenja. Ima tamo ljudi koji imaju uvjerenja, ali ovi koji bi pregovarali s HDZ-om i ušli u većinu – to su poslovnjaci.”

Na pitanje hoće li Plenković moći preći preko svega što su o njemu rekli iz Domovinskog pokreta, Glavašević govori da je on ionako gotov.

“Andrej Plenković je gotov. Čekam trenutak kad će parafrazirati Ivu Sanadera – ‘ja sam svoju dionicu odradio, hvala svima na suradnji i doviđenja’. Pitanje je trenutka”, kaže Glavašević i ponavalja da ako će itko iz HDZ-a moći voditi pravi politički dijalog s Domovinskim pokretom to će biti Anušić, a ne Plenković.