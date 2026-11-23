Ministar financija Tomislav Ćorić govorio je o povećanju plaća u javnom sektoru, proračunskom deficitu i očekivanoj inflaciji
Nakon dogovora Vlade i sindikata o povećanju osnovice za plaće u državnim i javnim službama, ministar financija Tomislav Ćorić u RTL-u Danas govorio je o trošku tog povećanja, proračunskom deficitu i očekivanoj inflaciji
Kazao je da je sindikatima postignut dogovor da povećanje sljedeće godine iznosi četiri postotna boda.
Za povećanje plaća 342 milijuna eura
'Držimo da je to adekvatno, da je proračunski ostvarivo i da će tako plaće biti zaštićene od projicirane inflacije', kazao je ministar i dodao da će novac će se namaknuti iz proračunskih stavki, odnosno sa stavke Ministarstva financija te da će on u idućoj godini će iznositi 342 milijuna eura.
Upitan znači li to znači li to probijanje planiranog proračunskog deficita, kazao je da se Hrvatska 'prije deset godina orijentirala na fiskalnu disciplinu'.
'Kao Vlada, kao i moji prethodnici, inzistirali smo na tome. Fiskalna disciplina otvorila nam je prostor da Hrvatska u proteklih 10 godina postigne značajan makroekonomski napredak u odnosu na niz drugih zemalja. Namjeravamo nastaviti u tom smjeru. Europska komisija tražila je pojašnjenje proračunskih rashoda zbog fiskalnih pravila. Kao i od niza drugih zemalja. Imajte na umu da smo prošle godine, pretprošle godine i ove godine, koju ćemo završiti, imali deficit manji od tri posto. Tako će biti i sljedeće godine', rekao je dodavši da se vjerujem da će uspjeti i smanjiti rashode.
Povećanje plaća neće utjecati na inflaciju
Smatra da povećanje plaća ne bi trebalo značajnije utjecati na stopu inflacije iako će zbog toga rasti i osobna potrošnja.
'I prije razdoblja značajnijih stopa inflacije, kada smo imali inflaciju od dva posto, osobna potrošnja rasla je svake godine. Ne može se uspostaviti tako snažna uzročno-posljedična veza između rasta osobne potrošnje i eskalacije stope inflacije kakvu smo imali prilike vidjeti u prošlom razdoblju. Te su stope imale i druge uzroke, o kojima smo mnogo puta razgovarali', rekao je Ćorić.
Kokoš ili jaje
Na pitanje što dogovor sa sindikatima znači za privatni sektor i je li to znak da i privatni poslodavci sada moraju povećavati plaće kazao je da 'privatni i javni sektor se kontinuirano međusobno uspoređuju'.
'Vidjeli smo da jedni optužuju kako je u drugom sektoru došlo do većeg povećanja plaća pa ga onda ovaj drugi prati. Sindikalna strana je, razgovarajući s nama na početku pregovora, svoje zahtjeve upravo opravdavala povećanjem plaća u privatnom sektoru. Imamo različite situacije i zapravo se kontinuirano dovodimo u pitanje što je bilo prvo, kokoš ili jaje. Smatramo da povećanje plaća od četiri postotna boda, ne ulazeći u te usporedbe jer ih je vrlo nezahvalno raditi, ponajprije odgovara na inflaciju koju očekujemo u sljedećem razdoblju, odnosno iduće godine, zadržava kupovnu moć plaća u javnim i državnim službama, ali je i unapređuje. Ne bih rekao da su privatnici u nezahvalnoj situaciji. Vjerujem da oni to mogu i trebaju izdržati', rekao je Ćorić.
Upitan kakv mu je stav o učinkovitosti zaposlenih u javnim i državnim službama naveo je da 'svaki zaposleni u javnoj i državnoj službi, od trenutka kada ujutro dođe na posao, treba dati sve od sebe kako bi svoj posao obavio korektno'.
'Ako tako pristupamo poslu, nećemo imati problema ni situacije u kojima će dolaziti do ovakvih kvalifikacija. Nažalost, uvijek možemo naići na primjer u kojem to nije tako. Međutim, takvih primjera ima i u privatnom sektoru', mišljenja je ministar.