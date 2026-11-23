Upitan znači li to znači li to probijanje planiranog proračunskog deficita, kazao je da se Hrvatska 'prije deset godina orijentirala na fiskalnu disciplinu'.

' Držimo da je to adekvatno , da je proračunski ostvarivo i da će tako plaće biti zaštićene od projicirane inflacije' , kazao je ministar i dodao da će novac će se namaknuti iz proračunskih stavki, odnosno sa stavke Ministarstva financija te da će on u idućoj godini će iznos iti 342 milijuna eura.

Nakon dogovora Vlade i sindikata o povećanju osnovice za plaće u državnim i javnim službama , ministar financija Tomislav Ćorić u RTL-u Danas govorio je o trošku tog povećanja, proračunskom deficitu i očekivanoj inflaciji

'Kao Vlada, kao i moji prethodnici, inzistirali smo na tome. Fiskalna disciplina otvorila nam je prostor da Hrvatska u proteklih 10 godina postigne značajan makroekonomski napredak u odnosu na niz drugih zemalja. Namjeravamo nastaviti u tom smjeru. Europska komisija tražila je pojašnjenje proračunskih rashoda zbog fiskalnih pravila. Kao i od niza drugih zemalja. Imajte na umu da smo prošle godine, pretprošle godine i ove godine, koju ćemo završiti, imali deficit manji od tri posto. Tako će biti i sljedeće godine', rekao je dodavši da se vjerujem da će uspjeti i smanjiti rashode.

Povećanje plaća neće utjecati na inflaciju

Smatra da povećanje plaća ne bi trebalo značajnije utjecati na stopu inflacije iako će zbog toga rasti i osobna potrošnja.

'I prije razdoblja značajnijih stopa inflacije, kada smo imali inflaciju od dva posto, osobna potrošnja rasla je svake godine. Ne može se uspostaviti tako snažna uzročno-posljedična veza između rasta osobne potrošnje i eskalacije stope inflacije kakvu smo imali prilike vidjeti u prošlom razdoblju. Te su stope imale i druge uzroke, o kojima smo mnogo puta razgovarali', rekao je Ćorić.

Kokoš ili jaje

Na pitanje što dogovor sa sindikatima znači za privatni sektor i je li to znak da i privatni poslodavci sada moraju povećavati plaće kazao je da 'privatni i javni sektor se kontinuirano međusobno uspoređuju'.

'Vidjeli smo da jedni optužuju kako je u drugom sektoru došlo do većeg povećanja plaća pa ga onda ovaj drugi prati. Sindikalna strana je, razgovarajući s nama na početku pregovora, svoje zahtjeve upravo opravdavala povećanjem plaća u privatnom sektoru. Imamo različite situacije i zapravo se kontinuirano dovodimo u pitanje što je bilo prvo, kokoš ili jaje. Smatramo da povećanje plaća od četiri postotna boda, ne ulazeći u te usporedbe jer ih je vrlo nezahvalno raditi, ponajprije odgovara na inflaciju koju očekujemo u sljedećem razdoblju, odnosno iduće godine, zadržava kupovnu moć plaća u javnim i državnim službama, ali je i unapređuje. Ne bih rekao da su privatnici u nezahvalnoj situaciji. Vjerujem da oni to mogu i trebaju izdržati', rekao je Ćorić.

Upitan kakv mu je stav o učinkovitosti zaposlenih u javnim i državnim službama naveo je da 'svaki zaposleni u javnoj i državnoj službi, od trenutka kada ujutro dođe na posao, treba dati sve od sebe kako bi svoj posao obavio korektno'.

'Ako tako pristupamo poslu, nećemo imati problema ni situacije u kojima će dolaziti do ovakvih kvalifikacija. Nažalost, uvijek možemo naići na primjer u kojem to nije tako. Međutim, takvih primjera ima i u privatnom sektoru', mišljenja je ministar.