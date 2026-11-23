'Kako mislite da sam odlučio stati na stranu Zadravec? Imate jedan pristrani politički napad oporbe koja nešto insinuira. Aktualni sat slika je političkog pristupa oporbe i dijela medija o određenoj kadrovskoj temi koja nema veze sa mnom, nema nikakve veze s Vladom. U potpunosti otklanjam od sebe i od Vlade temu kadrovskog pitanja srednje razine u jednom KBC-u u Zagrebu', rekao je Plenković u Dnevniku Nove TV upitan zašto je stao na njenu stranu.

Zadravec je za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju izabrana odlukom ravnatelja Davora Vagića od 28. listopada, a njezin izbor izazvao je nezadovoljstvo dijela radiologa zbog negativnih iskustava iz razdoblja kada je ranije vodila radiologiju. Nakon njezina izbora u bolnici je zaprimljeno ukupno 18 otkaza radiologa.

Na pitanje o slučaju Periš u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir i novom incidentu u kojem se muškarac zapalio te je li vrijeme za smirivanje situacije i pružanje pomoći zdravstvenom sustavu uzvratio je kako je 'zanimljiva ta optika smirivanja situacije i pomaganja sustavu'.

'Da je Jankomir slučajno državna bolnica, odmah bi se govorilo o odgovornosti ravnatelja, onih koji su bili u sobi, upravnog vijeća, cijele bolnice i HDZ-a. Bilo bi to ponavljanje onoga što smo gledali u Gospiću. Ovdje se, međutim, govori da smo svi odgovorni i da trebamo poboljšavati sustav', rekao je Plenković.

Ustvrdio je da se takvim pristupom pokušava zaštititi politička većina u Gradu Zagrebu, a odgovornost za događaje u Jankomiru prebaciti na zdravstveni sustav u cjelini. 'Ovo je problem jedne bolnice, njezine ravnateljice i ljudi odgovornih za ubojstvo gospodina Periša', poručio je.

Kazao je da nije gradonačelnik Tomislav Tomašević osobno odgovoran, ali da dio odgovornosti ima Grad. Osvrnuo se i na zahtjeve obitelji Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, rekavši da će Ministarstvo zdravstva uzeti u obzir sve njihove zahtjeve.

'Izražavam sućut obitelji. Mislim da je solidarnost ljudi na glavnom zagrebačkom trgu bila impresivna. Ministarstvo će uzeti u obzir sve zahtjeve. Što se tiče imena, to je na Gradu. Kada je riječ o humanom sputavanju, Ministarstvo i ministrica spremni su razmotriti što sve treba učiniti. Ono što se dogodilo nije bilo u skladu s tim protokolima. Otvoreni smo za suradnju', poručio je Plenković.

Upitan misli li da ga se članovi stranke boje, Plenković je rekao kako ne misli da ga se boje i da su to fame koje šire ljudi koji izmišljaju priče. 'Mislim da me se ne boje. To su fame koje šire ljudi koji izmišljaju priče. Oni koji me poznaju znaju kakav sam kao čovjek. Ne postoji sastanak na kojem se ljude ne potiče da kažu što misle. Ne svađamo se na Predsjedništvu, nastojimo surađivati. Ljudi mi otvoreno kažu kada se ne slažu sa mnom. Nije valjda da imam takav imidž', rekao je Plenković.

DP se više približio nama, nego mi DP-u

Na pitanje koliko košta koalicija s Domovinskim pokretom, Plenković je objašnjavao okolnosti nastanka te koaliciji, rekavši da je HDZ nakon parlamentarnih izbora 2024. razgovarao i sa strankama liberalnog centra, no da su one odbile suradnju zbog straha od reakcije javnosti i medija uoči europskih izbora. 'Domovinski pokret se više približio nama po svojim političkim stajalištima, nego mi Domovinskom pokretu, kroz ovu koaliciju', rekao je predsjednik Vlade i HDZ-a govoreći o odnosima unutar koalicije.

Upitan planira li do kraja mandata mijenjati ministre u Vladi, Plenković je uzvratio da je rekonstrukcija uvijek moguća. "Ako procijenimo da se netko umorio ili da treba osvježiti, onda moramo dati nekome šansu. To možemo", izjavio je. Naglasio je da su izvršne dužnosti iznimno zahtjevne zbog političkih, medijskih i drugih pritisaka.

Na primjedbu novinarke kako su problem oni koji su Vladu napustili zbog problema sa zakonom te na njezinu procjenu da ih je bilo desetak, ogovorio je kako će odmah podnijeti ostavku ako mu se nabroji deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom.

'Ja govorim da odlično kadroviram... Ako ih nabrojite deset koji su otišli zbog problema sa zakonom, ja dajem ostavku sad, isti tren. Ovo vam je big challenge. Idem kući isti čas. Nabrojite ih deset, ako uspijete, idem ća', odgovorio joj je Plenković.