Razloge odgode objasnila je Sanja Radović, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom. "Sustav postoji, skupljači i obrađivači postoje, ali zbog raznih argumenata gospodarstvenika, koji su zatražili još vremena za prilagodbu tom sustavu, konzultirali smo se s njima i složili se da je u redu malo odgoditi primjenu sustava", kazala je Radović.

Sustav povratne naknade t rebao bi se proširiti na mliječne proizvode u tetrapaku, voćne sokove te male bočice zapremnine 0,2 litre. Umjesto od 1. siječnja, male bočice moći će se vraćati tek od 30. lipnja iduće godine, dok će se tetrapak ambalaža u sustav uključiti od 30. rujna, javlja Nova TV.

Za proizvode koji dosad nisu bili u sustavu povratne naknade plaćat ćemo 10 centi više. Na konačnu cijenu utječe više čimbenika, među kojima su troškovi označavanja proizvoda i prilagodbe trgovaca novim pravilima.

"Proizvođač, prije nego što stavi naljepnicu na svoj proizvod, mora imati grafički dizajn, mora imati tu naljepnicu, i to sve košta. Nakon toga, trgovac koji prikuplja ambalažu mora znati je li riječ o ručnom ili strojnom prikupljanju. Naši potrošači moraju znati kolika je ta naknada koju će dobiti", upozorila je Marijana Filipić, direktorica granskih udruga Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Potencijalan problem javlja se kod bočica malog volumena, ali i tetrapaka.

"Ne možete za male volumene od 0,1 ili čak i manje volumene, one takozvane bombice koje su 0,05 litara, označiti isto ko što i veliku ambalažu. Te smo s toga zahtjevali, odnosno predložili smo Ministarstvu zaštite okoliša da se takvi proizvodi ili izuzmu iz sustava povratne naknade ili da se oni mogu na neki drugačiji način označiti", objasnila je Dragica Bagarić, direktorica Eko Ozra.

"U tetrapak ambalaži je problem što trgovina neće imati mogućnost da tu ambalažu sakuplja putem aparata, već ručno. Pa se postavlja i pitanje hoće li sanitarne inspekcije dozvoliti sakupljanje ambalaže na takav način", dodala je.

Procjenjuje se da bi se novim regulativama količine u sustavu povećale za oko 400 milijuna.