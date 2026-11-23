Da mu poziv još nije stigao, Sokol je otkrio u intervjuu Marku Špoljaru, novinaru Jutarnjeg lista, a na pitanje je li riječ o osveti za javnu kritiku zbog koje je u lipnju disciplinski kažnjen, odgovorio je kako sumnja da je to povod jer, kaže, uvođenje verbalnog delikta nije u naravi HDZ-a.

Problematične kritike

Sokol je, podsjeća Iva Boban Valečić, novinarka Večernjeg lista, tada izjavio da je njegova supruga trpjela pritiske kada se htjela kandidirati za šeficu zagrebačke organizacije HDZ-ove Zajednice žena. Njegove su riječi odmah protumačene kao posredna kritika stranačkom vrhu, zbog čega mu je Andrej Plenković poručio kako slobodno može napustiti svoje mjesto u Europskom parlamentu ako mu je tamo loše. Nagađalo se zato i o mogućem isključenju Sokola iz stranke, no sve je završilo ukorom i isključenjem iz NO-a HDZ-a.