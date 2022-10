Plenković potvrdio da neće doći na Antikorupcijsko vijeće, objasnio što će raditi u to vrijeme

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak navečer da neće doći na sjednicu Antikorupcijskog vijeća jer u to vrijeme treba dati izvješće o radu Vlade i obratiti se Vrhovnom Vijeću Ukrajine, ali i da Vlada "ima svoju agendu"

On je dodao da oporba sve aktivnosti Vlade nastoji prikazati kao sretanje pažnje s Ine i dodao: 'Štogod mi radili, primjerice ako bude rast oko šest posto, to se prikazuje kao naš napor da se skreće pozornost s Ine, ako sutra držimo izvješće to je sigurno skretanje pozornosti s Ine. Sve aktivnosti proteklih godina su u cilju skretanja pozornosti s Ine, a mi želimo skrenuti pozornost da je aferu u Ini otkrilo Ministarstvo financija', kazao je Plenković.