Plenković: 'Oporba je Banovini bezobrazno okrenula leđa'

Andrej Plenković, premijer, sudjelovao je u Petrinji na sastanku Stožera za otklanjanje posljedica potresa

Potez rušenja kvoruma u Saboru od strane oporbe nazvao je nemoralnim.

'Nedržati kvorum ako znaju da je jedan zastupnik u bolnici. Mi nismo o tome govorili, no Sabor je mali, svi dobro znaju što se u njemu zbiva. Pitanje odgovornosti je na oporbi. HDZ to nikad ne bi napravio. Da je ne znam kakva situacija, nikad ne bi izašao iz Sabora. To se ne radi, to je nepisana kultura. Nitko nije mislio da je oporba toliko niska i toliko nemoralna da bi takvo što napravila', kazao je Plenković.

Navodi da bi, bude li oporba bila u Saboru, zakon mogao biti donesen već idući tjedan.