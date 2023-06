Plenković odgovorio Dobroniću: 'On ima plaću 3.667 eura, a ja…

Među ostalim je naveo da je, što se tiče modernizacije pravosudne infrastrukture, od 2015. do 2021. uloženo 62 milijuna eura te da se od 2022. do 2025. u pravosudnu infrastrukturu ulaže 333 milijuna eura.

“Što se tiče plaća, predsjednika Vrhovnog suda ima 3.667 eura plaće, a ja 3.195 eura, ministri neki imaju i 2.363 eura. Prema tome svi ovi suci imaju veće plaće od nas. Zaposleni imaju status državnih službenika i namještenika. Pravosudni djelatnici imaju drugi status. Nisam vidio da je netko to pitanje prije pokretao”, dodao je.

- Mi ćemo proučiti to što je on nama pisao, međutim, pozicija Vlade se neće promijeniti. Jer promjenom za jedan euro da se izađe u susret službenicima koji rade u sudstvu mi bismo automatski ponovno otvorili razgovore sa svih ovih 200 i nešto tisuća s kojima smo postigli dogovor, rekao je Plenković.

Rekao je i da ga "malo čudi" izjava predsjednika VS-a koja po njemu implicira "da mi nismo normalna demokracija". Također je ustvrdio da se Dobronić "gotovo postavio u cipele ili ulogu sindikalnog povjerenika, a ne predsjednika Vrhovnog suda".

"Praktički svi koji u Hrvatskoj žele raditi to danas i mogu"

Komentirao je i podatke DZS-a o zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti. - Broj zaposlenih u svibnju ove godine - 1.635.429 osoba. To su najveći brojevi koje smo imali uopće, koje bilo tko od nas može pamtiti. Najniži broj nezaposlenih, on je danas oko 96, 95 tisuća, što znači da praktički svi oni koji u Hrvatskoj žele raditi to danas u ovom trenutku i mogu, rekao je Plenković.

"Hrvatska je u EU-u postala uređenija zemlja snažnije vladavine prava"

Plenković je poručio je kako je Hrvatska u deset godina članstva u EU-u postala uređenija zemlja snažnije vladavine prava, dok su europski projekti „promijenili Hrvatsku na bolje“.

„Hrvatska je uređenija zemlja. Snažnija je vladavina prava, snažnije su institucije, snažnija je borba protiv korupcije. Hrvatska je u Europskoj uniji dobila određene reference koje bi joj prije bilo teško steći“, kazao je Plenković nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a, odgovarajući na pitanje novinara o bilanci hrvatskog članstva u EU-u.

Hrvatska trenutno nije u proceduri prekomjernog proračunskog manjka, investicijski rejting najviši je kod sve tri rejting agencije, dok je Hrvatska u plusu od 10,7 milijardi eura kada se uzmu u obzir dobivena sredstva EU-a i uplaćena članarina, kazao je Plenković. „Generalno govoreći sam zadovoljan. Brojni europski projekti su promijenili hrvatsku na bolje. To ćemo činiti i dalje i sudjelovati u svemu onome što štiti hrvatske nacionalne interese“, dodao je.

Plenković je poručio kako su hrvatski nacionalni interesi zaštićeniji unutar Europske unije. „To je srž politike modernog suverenizma gdje temeljne nacionalne ciljeve ostvarujete brže, bolje i učinkovitije jer ste članica Europske unije“, ustvrdio je.